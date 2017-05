Mika Flöjt vihreiden puheenjohtajakisaan

Häntä on esittänyt ehdolle Koillismaan, Kuhmon, Pudasjärven, Raahen ja Rovaniemen vihreiden yhdistykset.

YTM Mika Flöjt luettelee kärkiteemoikseen muun muassa, että suomalaisen maatalouden kestävää kehitystä ja puhdasta ruokatuotantoa on tuettava rakennemuutostuilla sekä luomutuotteiden ALV veron kevennyksellä ja julkisilla hankinnoilla.

Uraanivoimasta, -kaivoksista, -tuotannosta sekä lisäydinvoimaloista on hänen mielestään irrottauduttava.

– Hajautetut, uusiutuvat, puhtaammat ja kestävämmät energiantuotantomuodot tuovat työtä, uusia innovaatioita ja yrityksiä niin maaseuduille kuin kaupunkeihin, hän sanoo.

Niin ikään Mika Flöjt vaatii uusimaan kaivoslainsäädäntöä. Kaivoksille on tultava jätevedenpuhdistamot eikä purkuputkia lähivesistöihin. Talvivaara-Terrafame-Trafiguran ratkaisuja on nopeutettava ja valtion on lopetettava saastuttava ja kannattamaton kaivostoiminta.

– Meidän vihreiden on edistettävä luontoa kunnioittavia käytäntöjä kaikessa kestävässä kehityksessä koko Suomessa ja siirryttävä näiden asioiden edelläkävijäksi eri sektoreilla, toteaa Flöjt.

Niin ikään hän ilmoittautuu perustulon kannattajaksi, koska "sillä vähennetään Suomessa voimistuvaa eriarvoistumista, syrjäytymistä sekä ihmisten joutumista kannustinloukkoihin ja nääntymiseen byrokratian alle".