Vasemmiston Li Andersson ja SAK:n Matti Huutola: Oikeiston "matalapalkkavyörytys" pysäytettävä

SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutola ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanovat haluavansa "pysäyttää työnantajaliittojen ja poliittisen oikeiston käynnistämän matalapalkkavyörytyksen". Huutola ja Andersson puhuivat vasemmistoliiton Työelämäfoorumissa Tampereella lauantaina.

– Suomessa on tultava palkalla toimeen. Työtä tekevien köyhyyden torjuminen on sekä ay-liikkeen että vasemmistoliiton keskeinen tavoite. Erityisen tärkeää tämä on nyt, kun työnantajat ja oikeisto ajavat matalapalkkatyön lisäämistä. Matalapalkka-alojen rakentamisen sijasta työnantajien tulisi palkita työntekijöitä, jotta aitoa tuottavuutta ja kasvua luodaan kestävästi, Matti Huutola sanoo.

– Työehtosopimusten yleissitovuuden säilyttäminen ja vahvistaminen on tässä keskeinen keino ja myös yhteinen tavoite. Suomalaisella työmarkkinamallilla on monia ansioita, ja sitä ei saa ryhtyä romuttamaan, Huutola lisää.

– Kahdet työmarkkinat ovat todellisuutta Suomessa jo nyt, ja monen työtä tekevän palkka ei riitä elämiseen. Matalapalkkatyön lisäämisen työllisyysvaikutuksista ei ole mitään tutkimusnäyttöä, sen sijaan pienimpien palkkojen korotus lisää ostovoimaa ja sitä kautta työllisyyttä. Pienituloisten palkat menevät suurimmalta osin kulututukseen, eivät finanssimarkkinoille, Li Andersson sanoo.

Palkkatason pitäminen kohtuullisen korkeana suhteessa pääomaan on Anderssonin mukaan keskeinen keino kannustaa työntekijöitä hyvään tulokseen ja samalla huolehtia hyvinvointivaltion edellyttämästä veropohjasta.

– Vasemmistoliiton ja ay-liikkeen huoli näistä asioista on yhteinen. Eriarvoisuus on 2010-luvun suurimpia yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia, ja matalapalkkatyön lisääminen kiihdyttäisi tätä haitallista kehitystä entisestään, Andersson sanoo.