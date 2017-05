Metalliliitto käsittelemässä Teollisuusliittoa – "Tiedämme kaikki perusteet voimien kokoamiselle"

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto (sd.) painotti suuremman liiton tärkeyttä.

– Historia tulee näyttämään, kuinka suuri tuo jälki on, mutta itse näen tämän fuusion erittäin merkittävänä ja uskoisin myös ammattiyhdistysliikkeessä suuntaa näyttävänä liikkeenä, hän totesi Metalliliiton liittokokouksessa Helsingissä keskiviikkona.

Metalliliiton lisäksi fuusiohankkeessa ovat mukana Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM ja Puuliitto. Teollisuusliitossa tulisi olemaan noin 226 000 jäsentä.

Aallon mukaan kaikki tietävät, mitkä ovat perusteet liittojen voimien kokoamiselle.

– Ennen kaikkea me varaudumme nyt tulevaan. Kolmen liiton fuusio tekee meistä yhdessä vahvemman toimijan. Samalla varmistamme, että teollisuudesta leipänsä saavan työväestön ääni kuuluu jatkossakin riittävän kovana kaikissa mahdollisissa pöydissä.

Aalto muistutti, että järjestöllinen vahvistuminen sekä neuvotteluvoiman varmistaminen ovat kuitenkin ”vain toinen puoli kolikkoa”. Toinen puoli on se, että ammattiyhdistysliike kohtaa tällä hetkellä runsaasti ideologissävytteistä vastustusta.

– Ajatellaan vaikka nykyistä Suomen hallitusta. Sen ajamien asioiden taustalla on useassa kohtaa ollut tavoite murentaa ay-liikkeen voimaa. Esitykset ja päätökset on tietenkin verhottu kaapuun, jossa on kannettu huolta milloin työpaikoista, milloin kilpailukyvystä, hän sanoi.

Aallon mielestä "ilman voimakasta ay-liikettä olisimme joutuneet nielemään nähtyä paljon karvaampia lääkkeitä".

Hän ihmettelee työnantajien tiukentunutta politiikkaa, jopa uhoa. Hänen mukaansa ilmiö ei ole ohi menevä.

– Se on johtanut aika kummallisiin tilanteisiin. Matkan varrella on kaatunut milloin keskitetty tulopolitiikka, milloin Suomen malli, milloin keskusjärjestösopimukset. Välillä on tuntunut siltä, ettei sen väliä, mitä kaatuu, kunhan rytinä ja pauke on kova, Aalto maalasi.