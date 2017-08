Tunnetko tämän liikennemerkin viestin? HU: Kävelijän ja pyöräilijän paikat tiedetään huonosti

Kävelijä saa itse valita, kummalla puolella kävelee. Pyöräilijän on ajettava oikeaa reunaa.

Helsingin Uutiset kertoo kevyen liikenteen sääntöjen jatkuvasti herättämistä kysymyksistä.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa toteaa, että jos pyöräilijät ja kävelijät liikkuvat samalla väylällä, koskee Suomen oikeanpuoleinen liikenne myös pyöräilijää, koska hän on ajoneuvon kuljettaja.

Kevyessä liikenteessä on kahdenlaisia väyliä. Kun merkissä ovat rinnakkain polkupyörä ja ihminen ja välissä on pystyviiva, on toinen puoli jalankulkijoille ja toinen pyöräilijöille.

Kun merkissä ihmisen ja pyörän kuvat ovat päällekkäin, saa jalankulkija valita, kummassa reunassa hän kävelee.

Käveltävä on kuitenkin reunassa. Pyöräilijä kulkee tällöin oman kulkusuuntansa mukaan oikealla puolella.

"Sitä näkee valitettavasti, että jalankulkijoita kulkee tällaisilla teillä keskellä", Liikenneturvan Leena Piippa sanoo HU:ssa.

Monen tiedossa ei ole, että jalankulkija saa itse valita puolensa yhdistetyllä väylällä.

"Liikenneturvan tapahtumissa on järjestetty esimerkiksi visailuja, joissa on tullut esille, että jalankulkijan paikka tiedetään huonosti. Joskus olen kuullut, että työkavereillekin on tultu sanomaan, että olet väärällä puolella. Ihmiset eivät tiedä asiasta ja luulevat, että muut rikkovat sääntöjä", Piippa toteaa.