Onko vapaakauppa kapitalismin pahin muoto? – Päinvastoin, sanoo demarimeppi

EU-parlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.) sanoo, että hän on saanut "eniten kansalaispalautetta vähään aikaan" EU:n ja Kanadan välisestä vapaakauppasopimuksesta. Hän sanoo pohtineensa, miksi vapaakauppasopimukset herättävä kansalaisissa kuohuntaa.

– Varmaan koetaan, että vapaakauppa on kapitalismin pahin muoto. Minun mielestäni se on juuri toisinpäin. Kun talous on globaalia, politiikankin pitää olla globaalia, Jaakonsaari sanoo.

EU ja Kanada ovat kahdeksan vuotta neuvotelleet vapaakauppasopimuksesta (CETA). Neuvottelut ovat päättyneet, EU-parlamentti äänestää ensi keskiviikkona sopimuksen voimaantulosta.

Jaakonsaaren mukaan vapaakauppasopimukset ovat yksi sääntö luoda maailmanlaajuisia pelisääntöjä. Tällaisten sopimusten kautta voidaan määritellä, otetaanko työntekijöiden oikeudet huomioon, millaisia ympäristö- ja kuluttajanormeja noudatetaan tai miten ratkaistaan riidat.

– Juuri nyt CETA on erityisen tärkeä, koska (Yhdysvaltain presidentti) Donald Trump suunnittelee rangaistustulleja ja muureja. Euroopan täytyy olla avoin ja sen täytyy taistella eristäytymistä vastaan ja puolustaa monenkeskisyyttä, Jaakonsaari toteaa.

Hän kehuu suomalaisia palkansaajajärjestöjä, jotka jo kolme vuotta sitten ilmoittivat kannattavansa CETA-sopimusta.

– Monissa maissa juuri ay-liike vastustaa sitä. Pisteet Suomen ay-liikkeelle.

EU-parlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) arvioi, että ammattiyhdistysliike jakaantuu EU:n sisällä. Etelä-Euroopan maissa ay-liike vastustaa sopimusta, Pohjois-Euroopassa kannattaa.

Virkkusen mukaan CETA-sopimus hyödyttää EU:ta monin tavoin: Eurooppalaisilta yrityksiltä poistuu 400 miljoonan euron edestä tullimaksuja, päällekkäisiä testausvaatimuksia poistetaan ja markkinoillepääsyä vapautetaan. Kanadan julkiset hankinnat avataan eurooppalaisille yrityksille.

– Odotus on, että tuonti ja vienti Kanadan kanssa lisääntyvät noin 20 prosenttia, Virkkunen sanoo.

Vasemmistoliiton EU-parlamentaarikko Merja Kyllönen ei vakuutu näistä luvuista. Hän ei usko, että sopimuksesta on hyötyä suomalaisille yrityksille.

Kyllönen kertoo tavanneensa Kanadan neuvottelijoita ja keskustelleensa heidän kanssaan sopimuksen sisällöstä. Suomessa on toivottu, että sopimus avaa mahdollisuuden myydä jäänmurtajia kanadalaisille. Kyllösen mukaan toive on turha.

– Se on vahvasti heidän puolustuspoliittisissa intresseissään. Yhteistyö Yhdysvaltain kanssa muodostaa sellaisen rakenteen, että kenelläkään ulkopuolisella ei ole mahdollisuutta rakentaa yhtään mitään, hän toteaa.

Kyllönen aikoo äänestää sopimusta vastaan EU-parlamentin täysistunnossa.