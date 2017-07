Matti Vanhanen peruu presidenttiehdokkaiden keskustelutilaisuuden

Keskustan tiedotteen mukaan perumisen syynä on pieni osallistujajoukko.

Järjestäjien mukaan syy perumiselle ovat aikatauluissa olevat esteet ja päällekkäisyydet. Keskustan mukaan vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllönen on ilmoittanut esteestä ja osallistumisensa jo vahvistaneelle Pekka Haavistolle on tullut kyseiseen ajankohtaan ulkomaanmatka. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ilmoittanut, että hän ei osallistu keskusteluihin vielä tässä vaiheessa.

Keskustelut oli määrä pitää Salossa 11. elokuuta. Presidentinvaalit pidetään tammikuussa.