Keskustan Markus Lohi: Sanomalehtien jakelu turvattava joka päivä

Markus Lohi peräänkuuluttaa luovan ratkaisun aikaansaamista syksyn aikana. Samalla ratkaisu voisi hänen mukaansa tarkoittaa osoitteellisen kirjepostin jakelun velvoitteiden höllentämistä.

– Lain mukaan Postin yleispalveluvelvoite koskee vain kirjepostia – ei siis sanomalehteä, joka on kuitenkin monelle tärkein postilaatikkoon tuleva lähetys. Yleispalveluvelvoitteen ulottaminen sanomalehtiin on tässä taloustilanteessa mahdotonta, mutta lehtien jakelu kaikille suomalaisille joka päivä on turvattava tavalla tai toisella. Tämä on ollut myös ihmisten huoli. Lähtökohtaisesti jakelupäivistä ei pidä tinkiä, Lohi sanoo tiedotteessaan.

Hän kirjoitti julkisuudessa kesällä postin uudistamisesta ja sai paljon yhteydenottoja suomalaisilta.

Lohen mukaan paperisen, osoitteellisen kirjepostin määrä vähenee koko ajan tuntuvasti. Digitalisoitumisen myötä moni lukee sanomalehtiä tabletilla ja älypuhelimella, mutta eivät läheskään kaikki. Alan maailmanlaajuiseen murrokseen on hankala vaikuttaa, mutta sanomalehtien jakelu voidaan varmistaa. Samalla Postin on uudistuttava ja parannettava palveluaan.

– Posti jakaa kyllä osan sanomalehdistä lehtiyhtiöiden sopimuksen perusteella, mutta esimerkiksi Lapissa aamun Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat tulevat pääosalle tilaajista Alma Median oman jakeluyhtiön Alman Manun toimesta. Postin hinnoittelu on pakottanut monen lehtiyhtiön perustamaan omia tai yhteisiä jakeluyhtiöitä. Seurauksena on ollut se, että samalla postilaatikolle käy kaupunkialueilla jopa kolme eri toimijaa päivittäin. Kokonaistaloudellisesti tässä ei ole mitään järkeä, Lohi sanoo.

– Kesällä moni koki myös Postin palvelun heikkenemisen. Sen toiminta ja hitaus on ollut ajoittain käsittämätöntä. Olemassa olevista velvoitteista on pidettävä kiinni. Selitykset eivät ole olleet vakuuttavia, Lohi sanoo.