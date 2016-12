SDP:n Merja Mäkisalo-Ropponen: Leipäjonot kasvavat, hallitus lisää eriarvoistumista

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on huolissaan suomalaisen yhteiskunnan kasvavasta eriarvoistumisesta. Mäkisalo-Ropponen sanoo tiedotteessaan, että esimerkiksi leipäjonojen pidentyminen viime kuukausina ympäri Suomea on merkki eriarvoistumiskehityksen voimistumisesta.

─ Leipäjonot ovat pidentyneet ja entistä enemmän jonoissa näkee lapsiperheitä ja pienituloisia eläkeläisiä, joiden hätä on suuri. Hyvinvointiyhteiskunnassa tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitsisi seisoa leipäjonossa. Leipäjonojen piteneminen on merkki siitä, että köyhyys ja eriarvoisuus ovat kasvussa, Mäkisalo-Ropponen sanoo.

Hänen mukaansa viime hallituskaudella eriarvoisuuden ja köyhyyden kasvu taittui ensi kerran vuosikymmeniin. Nyt tämä hyvä kehitys on Mäkisalo-Ropposen mukaan katkennut. Hän sanoo, että hallitus on omilla toimillaan lisännyt köyhyyttä ja eriarvoisuutta samalla, kun se antaa rikkaille veronkevennyksiä.

─ Hallitus on ryhtynyt puhumaan eriarvoisuudesta ja suunnittelee kärkihanketta sen vähentämiseksi. Ajatus on hyvä, mutta hallituksen omat toimet ovat täydessä ristiriidassa sen kanssa. Ensin hallitus on itse lisännyt kansalaisten köyhyyttä ja heikentänyt palveluita sitten se puuhaa eriarvoistumisen vähentämisestä kärkihanketta. Uskokoon ken haluaa, Mäkisalo-Ropponen sanoo.