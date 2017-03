"Suurin osa sairaanhoitajista pitää soten valinnanvapautta ongelmallisena"

Mäkisalo-Ropposen mukaan tuore Sairaanhoitajaliiton jäsenkyselyn tulos on niin murskaava, että hallituksen pitäisi pysähtyä jälleen kuuntelemaan arjen hoivatyössä puurtavia.

– Sairaanhoitajaliiton jäsenkyselyn mukaan 87 prosenttia hoitajista uskoo, että soten valinnanvapauden toteuttaminen käytännössä voi osoittautua ongelmalliseksi.

Pitkään sairaanhoitajana työskennelleenä kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen ymmärtää hyvin kollegojen tunnot.

– Sairaanhoitajat työskentelevät lähellä potilaita ja omaisia. He osaavat erinomaisesti arvioida, mikä on potilaalle parasta. He kuulevat myös päivittäin potilaiden ja asiakkaiden huolet ja toiveet.

Mäkisalo-Ropponen kertoo itsekin saavansa jatkuvasti palautetta siitä, että kansalaiset toivovat valinnanvapauden tarkoittavan sitä, että he voivat ammattihenkilön kanssa yhdessä miettiä, mikä olisi heille paras hoitomuoto.

– Tämä hallituksen valinnanvapausmalli tarkoittaa jotain ihan muuta.

– Hyvä esimerkki on Pohjois-Karjalan Siun Sote, jossa sairaanhoitajat olivat aktiivisesti rakentamassa uutta mallia. Pohjois-Karjalassa ainakaan ei hallituksen kokoomuslaista pakkoyhtiöittämistä haluta. Siellä halutaan jatkaa oman mallin kehittämistä, jota hallituksen suunnitelmat nyt uhkaavat pahemman kerran, Mäkisalo-Ropponen toteaa.