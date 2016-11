Perussuomalaisten Jani Mäkelän mielestä USA:n vaalitulos ei ole jytky

Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä kirjoittaa Uuden Suomen blogissa, että Donald Trumpin voittoa USA:n presidentinvaaleissa ei voi verrata perussuomalaisten menestykseen Suomen vaaleissa.

– Sanovat, että Trumpin nousu on sama asia kuin meillä perussuomalaisten nousu, ja että kummallekin tulee lasku kun joutuu valtaan ja vastuuseen. Tämä puhe on joko täysin tosiasioista pihalla olevan höpötystä, tai todennäköisemmin tarkoitushakuista kotimaisen sisäpolitiikan tekemistä. Tosiasiassa vaalijärjestelmien eron ja maiden kokoluokan suhteen johdosta, vaalien lopputuloksella ei ole juuri mitään tekemistä keskenään, Mäkelä kirjoittaa.

– USA on maailman ainoa supervalta, jonka tekemiin päätöksiin muiden täytyy sopeutua. Suomi on pieni pohjoinen maa, joka on valitettavasti alisteinen EU:n määräysvallalle ja riippuvainen suurvaltojen tekemisistä. Vaikka haluaisimme yksimielisesti, meidän on vaikea linjata moniakaan asioita omin päin.

Mäkelän mukaan Suomen monipuoluejärjestelmässä ei voi olla tilannetta, jossa perussuomalaisilla olisi Trumpin vaikutusvaltaan verrattavaa asemaa.

– Perussuomalaiset ovat lisäksi keskeisissä teemoissaan yksin, muista puolueista on hyvin vähän tukea EU- tai maahanmuuttopolitiikan tiukennuksille. Jotta jokin perussuomalaisten haluama asia saadaan hallituksen linjaukseksi, sen pitää olla hyväksyttävissä yhdelle suuremmalle puolueelle ja toiselle yhtä suurelle, Mäkelä sanoo.

– Koska tosiasiat ovat näin selvät, nämä vertaukset on pakko tulkita politikoinniksi ja yritykseksi nakertaa edelleen perussuomalaisten asemaa Suomalaisessa puoluekentässä. Suomessa on vahva oppositio kansan tahtoa vastaa, mutta kansan tahto tulee vielä kuuluviin. Siihen voimme luottaa, Mäkelä päättää.