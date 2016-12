Lääkäripalveluyritykset uskovat sote-esityksen tehostavan voimavaroja

Lääkäripalveluyritysten yhdistys LPY uskoo hallituksen sote-esityksen parantavan palveluiden saatavuutta, vähentävän eriarvoisuutta, tehostavan resurssien käyttöä ja edistävän uusien innovaatioiden käyttöönottoa.

– Kun kansalaisen valittavana ovat sekä julkisen että yksityisen sektorin tuottajat, palvelut tulevat nykyistä paremmin kansalaisten saataville, mikä on ollut yksi uudistuksen tärkeimmistä tavoitteista. Esityksen yksityiskohdissa on vielä hiomista, mutta jatkovalmistelulle on nyt luotu hyvä pohja, kertoo LPY:n puheenjohtaja Asko Koskinen.

Merkittävä askel kohti parempia palveluita on LPY:n mukaan maakunnan järjestämisvastuun erottaminen sen omasta palvelutuotannosta.

– Pitää kuitenkin muistaa, että valinnanvapautta ja monipuolista tuottajien hyödyntämistä tarvitaan muissakin kuin peruspalveluissa. Tämä toteutuu asiakassetelijärjestelmien ja henkilökohtaisten budjettien avulla, Koskinen huomauttaa.

LPY pitää uudistuksen toteuttamisen kannalta erittäin tärkeänä, että maakunnista tulee vahvoja palveluiden järjestämiseen keskittyviä tahoja, jotka päättävät sosiaali- ja terveyspolitiikan linjauksista, toimivat portinvartijoina ja kohdentavat julkisen rahoituksen.

Yhtä lailla tärkeää LPY:n mielestä on maakunnan omien tuotantoyksiköiden keskittyminen palveluiden tuottamiseen.

– Uskomme hallituksen esityksen jalostuvan lausuntokierroksen aikana. LPY on vahvasti sitoutunut sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden toteuttamiseen. Haluamme olla mukana jatkovalmistelussa tukemassa tulevaisuuden palvelujärjestelmän rakentamista, kertoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.