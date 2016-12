Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä esittää "perusturvapatjaa"

– Olen seurannut sosiaalimenojen kasvua tuonut esille huoleni kasvavista menoista ja kasvavasta velkaantumisesta. Talouden tasapainottamisella on suuri merkitys itsenäisessä ja vapaassa päätöksenteossa. Suomen on saatava velkaantuminen kuriin. Talous on tasapainotettava ilman, että heikennetään vähävaraisten asemaa. Yhtenäisyyttä ja kansallista eheyttä, jota Suomen itsenäisyyden 99 vuoden aikana on rakennettu, ei saa tuhota, Liisa Hyssälä sanoi itsenäisyyspäivän juhlassa Liedossa.

Hän totesi, että epävarmana aikana on houkuttelevaa antaa yksinkertaisia vastauksia vaikeisiin kysymyksiin.

– Mutta jos ratkaisut olisivat yksinkertaisia, ongelmat olisi jo ratkaistu, Hyssälä sanoi.

Hän totesi, että tähän saakka toimineet sosiaalipoliittiset ratkaisut ja rakenteet eivät välttämättä enää toimi.

– Teollistumisen kauden sosiaalipolitiikka ei enää vastaa nykyistä työelämää ja ihmisten elämänkulkua. Tarvitaan uusia, luovia ratkaisuja, Hyssälä sanoi.

– Voisimme lähteä liikkeelle erilaisten perusturvaetuuksien yhdistämisestä kattavaksi perusturvaksi. Se muodostaisi ”perusturvapatjan”, jonka yli menevien tukien osalta pitäisi arvioida kansantaloudellisesti kestävä taso, Hyssälä ehdotti.

– Perusturvaetuuksien yhtenäistämisellä ja yhdistämisellä karsitaan byrokratiaa ja saadaan ymmärrettävämpi sosiaaliturvajärjestelmä, joka toimii entistä kustannustehokkaammin, hän jatkoi.

– Suomen itsenäisyyden keskeinen motto on ollut ”Ketään ei jätetä”. Se velvoittaa meitä yhä. Kun noudatamme mottoa, voimme taata, että Suomi on itsenäinen ja hyvä maa kaikkien elää, tehdä työtä ja nauttia työn hedelmistä tulevaisuudessakin. Suomi on maa, jonka me voimme itse rakentaa ja korjata haluamaamme suuntaan, Hyssälä sanoi.