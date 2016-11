Li Anderssonin mukaan Ylen ja Juha Sipilän kirjeenvaihdosta ei ole kerrottu kaikkea

– Pääministerin ja Ylen kirjeenvaihdosta on saatava avoin ja perusteellinen selvitys, jotta on mahdollista arvioida, missä määrin pääministeri on vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa Ylen journalistiseen sisältöön Terrafamea koskevassa uutisoinnissa, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo tiedotteessaan.

Yle julkaisi keskiviikkona illalla tästä löytyvän jutun, jossa selvitettiin, millä tavalla ja keitä Juha Sipilä (kesk.) lähestyi. Jutussa käytiin myös läpi viestien sisältöä.

– Pääministeri ei ole suostunut julkistamaan Ylen kanssa asiasta viime viikonloppuna käymäänsä kirjeenvaihtoa. Yle julkisti keskiviikkoiltana otteita kirjeenvaihdosta, Andersson sanoo.

Hän vaatii loppua "salailulle ja kiertelylle".

Anderssonin mukaan sekä pääministerin että Ylen johdon toiminta herättää "vakavia ja perustavanlaatuisia kysymyksiä, joihin pitää saada kunnolliset vastaukset”.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja vaatii myös, että valtiosihteeri Paula Lehtomäen ”ja tämän lähipiirin” kytköksistä Terrafamen kaivosyhtiöön on annettava lisätietoja.

– Lisäksi pääministeri Sipilä ei ole suostunut kertomaan niin sanottujen vakuutuskuortensa sisältöä, minkä vuoksi keskeinen osa hänen omistuksistaan on julkisuudelta piilossa, Andersson sanoo.