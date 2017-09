Li Andersson: Mistä vailla tuloja elävien kotitalouksien määrän nopea kasvu johtuu?

– Mistä vailla tuloja elävien kotitalouksien määrän nopea kasvu johtuu, ja mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä tämän huolestuttavan tilanteen korjaamiseksi, Li Andersson kysyy torstaina hallitukselle osoittamassaan kirjallisessa kysymyksessä.

Uutissuomalainen kertoi aiemmin tällä viikolla, että Suomessa on 47 000 kotitaloutta, joiden ainoa tulo on toimeentulotuki sekä mahdollinen asumistuki. Tämän ryhmän koko on yli kaksinkertaistunut viiden vuoden aikana.

– Yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja syrjäytyneisyys ovat pahentuneet viime vuosina. Minimiperusturvalla sinnittelevien perheiden määrän kasvu on yksi osoitus tästä ilmiöstä. Hallituksen tuloeroja kasvattanut politiikka ei ole ainakaan helpottanut tilannetta, Andersson toteaa.

Vasemmistoliitto julkaisi maanantaina eduskunnan tietopalvelussa teettämänsä laskelman, joka osoittaa hallituksen päätöksen kasvattaneen tuloeroja.