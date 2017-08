Perussuomalaiset asettamassa Laura Huhtasaaren presidenttiehdokkaaksi

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa. Perussuomalaisten puoluekokous siirsi presidenttiehdokkaan valinnan puoluevaltuustolle, joka tekee päätöksensä puoluehallituksen esityksen pohjalta. Halla-ahon mukaan puoluehallituksen esitys oli yksimielinen, joten sen läpimeno on käytännössä varma.

Halla-aho kertoi, että hänen perussuomalaisten paikallisyhdistyksille lähettämään kyselyyn vastanneista yhdistyksistä lähes kaikki toivoivat ehdokkaaksi joko häntä itseään tai Laura Huhtasaarta.

– Presidentti ei ole sisäpoliittinen toimija. Ainakaan asemansa tiedostava presidentti, Halla-aho sanoo.

– Presidentti on ennen kaikkea arvojohtaja. Hän on päivänpolitiikan ulkopuolella.

Halla-ahon mukaan hänen ja Huhtasaaren arvot eivät eroa suuresti toisistaan.

Laura Huhtasaari itse nosti tiedotustilaisuudessa esiin erityisesti oman kielteisen EU-kantansa.

– EU on ongelma. Yhä useampi on alkanut ymmärtää, että olemme vastentahtoisesti osa byrokraattista ja etäistä hallintokoneistoa, Huhtasaari sanoi.

Hänen mukaansa suomalaisista on tullut "pakkoasutettavan maan kanta-asukkaita".

– EU on klubi, jossa ei noudateta omia sääntöjä.

Huhtasaaren mukaan EU-jäsenyys ei ole Suomen etu, mutta tällä hetkellä kannattaa odottaa Brexitin valmistumista.

– Nyt on aika tehdä tilaa EU-erokeskustelussa, koska häviämään sitä kansanäänestystä en aio lähteä.

Huhtasaari (s. 1979) on ensimmäisen kauden kansanedustaja Satakunnan vaalipiiristä. Hän on kotoisin Porista.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Huhtasaari sai 9 259 ääntä. Huhtasaari on koulutukseltaan erityisopettaja.

Perussuomalaisten puheenjohtajavaalissa Huhtasaari tuki voimakkaasti nykyistä puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa. Hän voitti puolueen 1. varapuheenjohtajan tehtävästä käydyssä vaalissa nykyisin Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmään kuuluvan puolustusministeri Jussi Niinistön.

Huhtasaari on tullut tunnetuksi evoluutioteorian kieltäneistä lausunnoistaan ja maahanmuuttovastaisuudestaan. Hän on kertonut uskovansa EU:n hajoavan ja vaatinut tähän valmistautuvan ajatuspajan perustamista. Huhtasaari on myös herättänyt kohua osallistumalla äärioikeistolaisina pidettyjen liikkeiden tilaisuuksiin.

– Suomessa on maailmankatsomuksen vapaus ja aion pitää siitä kiinni jatkossakin. Presidenttikisa ei ole se foorumi, jossa käydään teologista debattia, Huhtasaari vastasi tiedotustilaisuudessa kysymykseen kreationismista.