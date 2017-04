"Hallituksen varaan tätä uudistusta ei tarvitse jättää" – Lapsiasiavaltuutettu pettyi perhevapaapäätökseen

Tuomas Kurttilan mielestä on valitettavaa ja haitallista, ettei hallitus saanut liikkeelle tätä Suomen lasten ja koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta tärkeää uudistusta

– Suomessa perhevapaiden uudistaminen on tärkeää lapsen edun, naisten ja miesten tasa-arvon, perheiden moninaisuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta. Perhevapaat on kehitettävä vastaamaan joustavasti niihin tarpeisiin, joita myös kouluikäisillä lapsilla on. Samalla on pidettävä huoli, että perhevapaajärjestelmää ja pedagogista varhaiskasvatusta kehitetään kokonaisuutena., Kurttila toteaa tiedotteessaan,

Kurttila on kutsunut eduskuntapuolueet, lapsi- ja perhejärjestöt sekä työmarkkinajärjestöt keskustelemaan perhevapaiden uudistamisesta.

– Hallituksen varaan tätä yhteiskunnan kannalta keskeistä uudistusta ei tarvitse jättää. Mikäli tahtoa on, asian kannalta keskeiset toimijat voivat Suomen uuden perhevapaamallin valmistella. Näihin kuuluu hallituspuolueitakin, joiden riveistä löytyy vastuullisia ja arvostettuja sosiaalipoliitikkoja, Kurttila huomauttaa.