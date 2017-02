Tutkimus: Aatteellinen linja tärkein puoluevalintaan vaikuttava tekijä, vaalikoneilla vähäinen merkitys

Puolueiden harjoittamaan politiikkaan kohdistuvilla mielikuvilla ja odotuksilla sekä perinteillä on keskeinen rooli kuntavaalien puoluevalinnassa. Näin on etenkin niiden keskuudessa, jotka aikovat varmasti käydä äänestämässä. Vähemmän keskeisiä ovat protesti, halu näpäyttää päättäjiä ja vaihtelunhalu.

Tiedot selviävät Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS:n tilaamasta tutkimuksesta.

Tulevia kuntavaaleja ajatellen kiinnostavaa on, että puolueen toiminta koko maassa on tärkeämpi (62 %) valinnan peruste kuin puolueen toiminta neljän edellisen vuoden aikana omassa kotikunnassa (52 %). Puolueen kyvykkyys ajaa sen sosiaaliryhmän etuja, johon vastaaja kuuluu, on listalla tärkeysjärjestyksessä kolmantena.

Vaalikoneen tarjoama tulos taas on puoluevalinnan häntäpäässä. Vain joka viidenteen (18 %) se vaikuttaa edes melko paljon. Todennäköisin vaalikoneen käyttäjä on alle 40-vuotias vihreiden tai vasemmistoliiton äänestäjä. Vähiten koneen tulokselle antaa painoa yli 60-vuotias SDP:n tai keskustan kannattaja.

Puolueiden kannattajien välillä eroja

Kaikkien puolueiden kannattajien mielestä ratkaisevaa puoluevalinnassa on se, mikä on kannatetun puolueen aatteellinen linja eli yleisnäkemys siitä, millaiseksi puolue haluaisi yhteiskunnalliset olot järjestää, ja kuinka tämä tulisi tehdä.

Tulosten mukaan etenkin kokoomuksen, SDP:n ja keskustan kannattajat painottavat keskimääräistä enemmän vakiintunutta puolueensa kannattamista. Perussuomalaisten ja vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa valintaperusteena on keskimääräistä useammin protesti.

Tuloksia voi tarkastella myös toisin päin. Kokoomuksen tukijat eivät tunnista itsestään sitä, että olisivat äänestämässä kuntavaaleissa muutos- tai vaihtelunhalusta. Vihreiden tukijat torjuvat muita selvästi voimakkaammin sen, että ratkaisevaa puoluevalinnassa olisi puolueen julistautuminen jonkin tietyn tai tiettyjen sosiaaliryhmien etujen ajamiseen.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (TNS Gallup Oy).

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 26.–30.11 2016. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.046. Vastaajat edustavat maamme 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.