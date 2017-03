Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona

Ennakkoäänestys kestää kotimaassa viikon, joten viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 4. huhtikuuta.

Ulkomailla ennakkoäänestysaika on 29.3.–1.4. Osassa ennakkoäänestyspaikkoja ajanjakso on kuitenkin lyhyempi.

Kuntavaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä tai ennakkoon ennakkoäänestysaikana.. Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Kotimaan ennakkoäänestyspaikkoja on muun muassa kirjastoissa, kunnan- ja kaupungintaloissa sekä kauppakeskuksissa.

Ulkomailla ennakkoäänestyspaikkoja ovat asetuksella määrätyt Suomen edustustot ja niiden toimipisteet.

Kuntavaaleissa äänioikeutettu voi äänestää vain oman kuntansa ehdokasta. Ennakkoäänestyspaikoissa on nähtävillä tiedot kaikkien kuntien ehdokkaista. Äänestyskopissa on aina sen kunnan ehdokaslistojen yhdistelmä, jonka alueella ennakkoäänestyspaikka on.

Tiedot kaikkien ennakkoäänestyspaikkojen sijainnista ja aukiolosta ovat verkkosivuilla vaalit.fi. Ennakkoäänestyspaikoista saa tietoa myös maksuttomasta puhelinpalvelusta numerossa 0800 9 4770.

Vaalipäivä on sunnuntai 9. huhtikuuta. Silloin saa äänestää vain omassa äänestyspaikassa, joka on kerrottu postitse tulleessa ilmoituskortissa. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20.