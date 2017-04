KSML: Puolustusvoimat ei näe tarvetta saapumiserien lisäämiselle

Puolustusvoimien pääesikunnassa suhtaudutaan varauksella puolustusministeri Jussi Niinistön (ps) esitykseen varusmiesten saapumiserien muuttamisesta. Asiasta uutisoi Keskisuomalainen.

Niinistö on esittänyt, että nykyisen kahden sijaan varusmiehet saapuisivat palvelukseen neljässä eri erässä. Niinistö on kutsunut nykyistä mallia ongelmalliseksi Puolustusvoimien valmiuden kannalta. Komentaja Petri Pääkkönen Pääesikunnan koulutusosastolta taas sanoo KSML:le, että nykyjärjestelmä on osoittanut toimivuutensa.

– Muutokset esimerkiksi saapumiserien määrään tai palveluksen aloittamis- ja päättämisajankohtiin huomioidaan kokonaistarkastelussa monien muiden koulutuksen toteutukseen liittyvien asioiden ohella. Tässä vaiheessa yksittäisten osatekijöiden vertailu keskenään ei ole ajankohtaista, Pääkkönen sanoo lehdelle.