KSML: Soldiers of Odin suosittelee PS:n kuntavaaliehdokasta

Jyväskylässä perussuomalaisten listalla ehdolla oleva kuntavaaliehdokas on saanut tuekseen Soldiers of Odin -järjestön. Keskisuomalaisen mukaan maahanmuuttovastainen ja katupartioinnista tunnettu järjestö on jakanut Jyväskylässä lehtisiä, joissa kehotetaan äänestämään ehdokasta.

KSML:n haastatteleman Jyväskylän perussuomalaisten puheenjohtajan Juha Vimparin mukaan ehdokasta suosittelevia lehtisiä on jaettu koteihin, eikä ehdokas itse ole ollut niitä laatimassa.

– Tällaisesta ei ole sovittu, ja kun meihin on tämän takia otettu yhteyttä ja kyselty yhteyksistämme järjestöön, haluamme sanoutua selkeästi ja täysin irti tästä kampanjoinnista, Vimpari sanoo KSML:le.