"Jos kyseessä olisi hallituspuolueen edustaja, opiskelijaliike järjestelisi jo mielenosoitusta"

Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen Tuomas Kuoppala kirjoittaa liiton blogissa SDP:n tuoreen kansanedustajan Pilvi Torstin lukukausimaksuehdotuksesta ja opiskelijoiden edunvalvontajärjestöjen vastauksesta siihen.

Torsti sanoi tänään Helsingin Sanomien haastattelussa, että maksuttomien, samantasoisten korkeakoulututkintojen määrää voitasiin rajoittaa.

– Kuinka monta tutkintoa me ajattelemme voida tarjota? Sivistys on parasta pääomaa, mitä voi olla, mutta onko rajaton määrä tutkintoja, mitä yhteiskunta takaa, sitä pitää miettiä, Torsti sanoi HS:lle.

Viime vuonna Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallituksessa istuneen Tuomas Kuoppalan mukaan opiskelijaliikkeen vastine Torstin ehdotukseen ei ole linjassa sen kanssa, miten opiskelijat ovat reagoineet hallituspuolueista kuultuihin avauksiin.

– Jos kyseessä olisi ollut hallituspuolueen edustaja, niin opiskelijoiden edunvalvontajärjestöt olisivat jo järjestelemässä mielenosoitusta. Yliopistojen nuoret edunvalvojat tanssivat opposition pillin tahtiin. Suomen ylioppilaskuntien liitto näyttääkin puolustavan maksutonta korkeakoulutusta vain valikoiden, Kuoppala arvioi.

Kuoppala muistuttaa opiskelijoiden edunvalvontajärjestöjen reaktiosta keväällä, kun Elinkeinoelämän tutkimuslaitos julkaisi muistion, jossa ehdotettiin valmistelutyön käynnistämistä korkeakoulujen lukukausimaksuista ja opintotukijärjestelmän uudistamisesta.

– Erona on, että tuolloin yksikään puolue tai kansanedustaja ei ehdottanut lukukausimaksuja. Se ei toki estänyt vihreitä mustamaalaamasta kokoomusta lukukausimaksujen kannattajiksi. Lukuisat hallituspuolueiden edustajat olivat ehtineet torppaamaan Etlan esityksen jo ennen kuin SYL alkoi vaatimaan poliitikoilta virallista irtaantumista asiasta.

– Nyt näyttää vahvasti siltä, että SYL on valmis pöyristymään ja tuohtumaan lukukausimaksuista ainoastaan, jos ne tulevat kuvitteellisesti hallituspuolueen edustajien suusta. Opposition mielettömille avauksille ummistetaan puolestaan silmät. Torstin ja Etlan tapaukset ovat osoitus ikävästä suunnasta, johon SYL on sortunut. Koulutus tarvitsee realistisen edunvalvojan, joka on valmis tuomaan ratkaisuja koulutuksen kehittämiseksi hallituksesta riippumatta.

Kuoppalan mukaan koulutusuudistusten läpivieminen on toistaiseksi jäänyt hallituksen ja etenkin kokoomuksen harteille. Hänen mielestään Torstin esitys lisäisi toteutuessaan eriarvoisuutta ja murentaisi sivistysvaltion periaatetta.

– Monille valmistuneille uusi tutkinto voi tulla hyvinkin tarpeelliseksi muuttuvien työmarkkinoiden keskellä. Täydennyskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen muodot ovat toistaiseksi niin kaukana, että toisen tutkinnon rajaaminen maksulliseksi olisi kapeakatseinen teko. Maksuton koulutus on mahdollisuuksien tasa-arvoa parhaimmillaan.