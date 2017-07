"Totuuskomission selvitys parantaisi Suomen luotettavuutta kansainvälisessä toiminnassa"

Suomen ulkopolitiikka on Kokoomusnuorten Keski-Suomen, Uudenmaan ja Pirkanmaan piirijärjestöjen mielestä pysähtyneisyyden tilassa, ja maailma ympärillämme kiristyy entistä lähemmäksi kohti konfliktia.

Kiristyneen tilanteen käsittely vaatii järjestöjen mukaan rehellistä ja avointa analyysiä suomalaisten poliittisten toimijoiden kylmän sodan aikaisista yhteyksistä ulkomaisiin tiedustelupalveluihin. Järjestöt vaativat totuuskomission perustamista Suomeen.

Totuuskomission tehtävänä olisi selvittää kaikki suomalaisten poliitikkojen ja virkailijoiden yhteydet ulkomaisiin tiedustelupalveluihin ja julkistaa aihepiiristä laaja ja julkinen arkistoaineisto.

– Historian avaaminen mahdollistaa nykyisen turvallisuuspoliittisen keskustelun asettamisen kontekstiinsa. On naiivia ajatella, että vieraiden valtioiden tiedustelupalvelut eivät käyttäisi kylmän sodan aikaisia yhteyksiään ja menetelmiään nykyään. Siksi meidän on saatava käsitys vieraiden valtojen vaikuttamisen laajuudesta kylmän sodan aikana Suomea kohtaan, kertoo Keski-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Topi-Veli Arpiainen tiedotteessa.

Totuuskomission selvitystyö parantaisi järjestöjen mielestä myös Suomen luotettavuutta kansainvälisessä toiminnassa. Esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvan jäsenen paikka olisi uskottava ulkopolitiikan tavoite.

– Tarkoitus ei ole syyllistää ketään. Yhteistyö vieraiden valtojen kanssa on ollut maan tapa ja yksittäisen vaikuttajan kannalta toiminta on voinut olla hyvinkin rationaalista ja tehty pyyteettömin motiivein. Meidän on vain saatava käsitys vaikuttamisen laajuudesta ja käytetyistä menetelmistä. Totuuden selvittäminen on isänmaan etu, Uudenmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Emilia Knaapi pohdiskelee.