Kokoomusnuoret vaatii puoluetta pitämään kiinni apteekkisääntelyn keventämisestä

– Apteekkien välinen kilpailu johtaisi lääkkeiden hintatason laskemiseen ja palvelutason paranemiseen. Kokoomuksen tulee nyt pitää kiinni siitä, että järjestelmää sorvataan asiakaslähtöisempään suuntaan. Keskiaikaisen luparälssin aika on ohi, kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov sanoo.

Hallituspuolueet kokoontuivat keskiviikkona neuvottelemaan apteekkilainsäädännön mahdollisista muutoksista.

– Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että kokoomus pitää kesäkuussa asetetuista tavoitteista tiukasti kiinni. Apteekkien lukumäärän keinotekoinen rajoittaminen on aikansa elänyt järjestelmä, josta hyötyy erittäin pieni ja rajattu porukka. Myös lääkkeiden hintasääntelystä on korkea aika luopua, Sazonov sanoo.

Hän huomauttaa, että myös oppositiopuolueet SDP ja vihreät ovat rohkaisseet hallitusta apteekkisääntelyn purkamiseen.

Suomi on viimeinen Pohjoismaa, jossa itsehoitotuotteiden myynti on tiukasti säänneltyä, ja samalla niiden hinnat Suomessa ovat Pohjoismaiden korkeimmat.