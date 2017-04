Kokoomuslaiset ympäri Suomen siivosivat rantoja roskista

Valtakunnallisessa rantojen siivouspäivässä paikallisyhdistykset ja kuntavaaliehdokkaat keräsivät rannoilta sinne kuulumatonta ainesta kuten muovipusseja, tyhjiä pulloja ja tölkkejä, sekalaista muoviroskaa, ilotulitusrakettien kappaleita ja tupakantumppeja.

Rantoja on siivottu muun muassa Helsingissä, Espoossa, Oulussa, Turussa, Hämeenlinnassa ja Järvenpäässä.

Tempauksen järjestämistä koordinoinut Daniel Lahti kokoomuksen puoluetoimistolta sanoo, että vesistöjen puhtaus on suomalaisille tärkeä asia.

– Eurobarometrin mukaan vesistöjen saastuminen on suomalaisten suurin yksittäinen ympäristöhuolenaihe. Rantojen roskat kulkeutuvat ajan myötä mereen ja aiheuttavat monenlaista haittaa ekosysteemissä. Haluamme tällä tempauksella muistuttaa ensinnäkin siitä, että jokaisen vastuulla on olla roskaamatta ja likaamatta luontoa. Toiseksi viestimme on, että jokainen voi pienellä vaivannäöllä tehdä paljon kohentaakseen ympäristönsä siisteyttä ja viihtyisyyttä, Lahti perustelee.