Kuuden suurimman kaupungin kokoomusjohtajat ovat huolissaan kaupunkien investointikyvystä

Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Oulun ja Turun keskeiset kokoomusvaikuttajat muistuttavat, että suurten kaupunkiseutujen rooli kasvun vetureina on täysin korvaamaton. Lisäksi he katsovat, että isoimpien kaupunkien asema on turvattava maan historian merkittävintä hallintouudistusta tehtäessä.

– Globaali talous on siirtymässä yhä enemmän kaupunkiseutujen väliseksi kilpailuksi. Hallinnon rakenteiden pitää osaltaan tukea maan kasvustrategiaa eikä ainakaan vaikeuttaa sen toteuttamista, kannanoton allekirjoittajat linjaavat.

Suurkaupunkien kokoomusvaikuttajat ymmärtävät sote-uudistuksen välttämättömyyden, mutta edellyttävät, että samassa yhteydessä kiinnitetään riittävästi huomiota suurimpien kaupunkien investointikyvyn turvaamiseen.

– Sote-uudistuksen myötä noin puolet kuntien tuloista katoaa. Kaupungistuminen kuitenkin jatkuu ja varsinkin suurimpien kaupunkien tarve niiden elinvoimaa vahvistaviin investointeihin pysyy korkeana. On täysin välttämätöntä, että näille kaupungeille turvataan uudistuksen yhteydessä riittävän vakaa ja ennakoitava rahoituspohja näiden koko maan kannalta elintärkeiden kaupunkikehittämiseen liittyvien investointien hoitamiseksi, kokoomuslaiset kaupunkipäättäjät toteavat.

Suomen työpaikoista sijaitsee ja bruttokansantuotteesta 70 prosenttia toteutuu maan neljällätoista suurimmalla kaupunkiseudulla. Yksin Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seutukunnat vastaavat yli puolesta maan bruttokansantuotteesta. Maan kuudessa suurimmassa kaupungissa asuu 1,7 miljoonaa ihmistä, eli 32 prosenttia Suomen väestöstä. Jatkuvan kaupungistumisen myötä näiden kaupunkien merkitys koko maan hyvinvoinnin luojina vain korostuu.

Kokoomusvaikuttajat esittävät kannanotossa huolensa siitä, ymmärretäänkö hallintomalleja myllättäessä riittävän kirkkaasti se, kenen varassa maan talouden suotuisa kehitys on. Heidän mukaansa on oltava erittäin tarkkana, että kaupungeille jää uudistuksessa riittävän itsenäinen asema ja riittävät välineet elinvoimansa vahvistamiseen, että keskuskaupunkien johtava rooli kasvupalveluissa säilyy, ja ettei kaupunkien ja maakuntien välille luoda epätarkoituksenmukaisella työnjaolla vahingollisia jännitteitä.

Kokoomusjohtajat ehdottavat myös, ja omalta osaltaan sitoutuvat siihen, että suurimmat kaupungit yhdistävät voimansa koulujen ja muiden julkisten rakennusten kosteus- ja homeongelmien sekä muiden sisäilmaongelmien määrätietoiseksi vähentämiseksi. Heidän mukaansa kestävää ratkaisua ei ole aikaansaatavissa millään rahalla, ellei samalla pystytä olennaisesti parantamaan osaamista niin kunnissa itsessään kuin koko rakennusalalla.

Kokoomusjohtajat ehdottavat yhteistä hanketta kuntien rakennuttamisosaamisen, rakentamisen ja peruskorjausten valvonnan ja yleisen kiinteistönpidon tason systemaattiseksi kehittämiseksi ja haastavat samalla koko rakennusalan yhteiseen ryhtiliikkeeseen tämän kansallisen häpeäpilkun selättämiseksi.

– Rakentamisen laatuongelmat ja kaupunkien osaamisvaje ovat yhteinen haaste, jotka edellyttävät voimien kokoamista lastemme ja heidän opettajiensa sekä muiden sisäilmaongelmista kärsivien terveyden takia sekä kansallisvarallisuutemme rungon muodostavan kiinteistökannan arvon turvaamiseksi.

Kannanoton allekirjoittajat:

Jan Vapaavuori, pormestariehdokas, Helsinki

Tatu Rauhamäki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Helsinki

Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja, Espoo

Markus Torkki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Espoo

Anna-Kaisa Ikonen, pormestari, Tampere

Leena Kostiainen, apulaispormestari, Tampere

Tapani Mäkinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Vantaa

Lauri Kaira, valtuustoryhmän puheenjohtaja, Vantaa

Juha Hänninen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Oulu

Mari-Leena Talvitie, kaupunginvaltuutettu, Oulu

Aleksi Randell, kaupunginjohtaja, Turku

Olli A. Manni, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Turku