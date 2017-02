Kokoomuksen Kalle Jokisen mukaan on huolehdittava kaikkien pysymisestä kyydissä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Kalle Jokinen piti kokoomuksen ryhmäpuheen valtiopäivien avajaiskeskustelussa keskiviikkona. Hän totesi myönteisten talousuutisten vahvistavan uskoa siihen, että hallituksen talouspolitiikan iso linja on oikea ja alkaa tuottaa tulosta.

Hän kuitenkin muistutti, että Suomen on EU:ssa toimittava päättäväisesti protektionismin leviämistä vastaan ja tehostettava sisämarkkinoiden toimivuutta vientikauppamme vuoksi. Myös oma pesä on saatava kuntoon, ja Suomen on tehtävä kaikki sellaiset kilpailukykyä vahvistavat toimet, jotka ovat puhtaasti suomalaisten omissa käsissä.

Kokoomukselle on eduskuntaryhmän mukaan tärkeää huolehtia, että kaikki pysyvät mukana muutoksen kyydissä. Esimerkiksi sote-valinnanvapaus toteutetaan juuri siksi, että aivan kaikki saisivat oikea-aikaisesti avun vaikeuksiinsa ja vaivoihinsa.

Jokinen painotti, että on aika laittaa piste loputtomalle epävarmuudelle ja viedä sote-uudistus päätökseen. Hänen mielestään on edesvastuutonta nostaa vaaliteemaksi soten palauttaminen lähtöruutuun, kuten hän huomautti joidenkin salin punavihreässä laidassa esittäneen.

– Se on kallista ja vastuutonta leikkiä palveluita tarvitsevien ihmisten terveyden kustannuksella ja palveluiden tekijöiden tulevaisuudella, Jokinen sanoi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa kaikille niille hallituksen toimille, jotka lisäävät työn tarjontaa, poistavat kannustinloukkuja ja tekevät ihmisten palkkaamisen helpommaksi. Esimerkiksi ylivelkaantuneiden asemaan tarvitaan helpotuksia.

Kokoomuksen edustajat tukevat myös toimia, joilla yrittäjyyttä edistetään, kilpailun edellytyksiä vahvistetaan ja kuluttajien valinnanvapautta lisätään.