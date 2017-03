Kokoomuksella eniten alle 20-vuotiaita kuntavaaliehdokkaita

Kokoomusnuorten puheenjohtajan Daniel Sazonovin mukaan ehdokastilastoista käy ilmi, että kaikista puolueista kokoomuksella on eniten ehdokkaita alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä.

– Tämä on selkeä viesti siitä, että kokoomuksessa nuorilla on suuri painoarvo ja että heidän saamiseksi ehdolle on tehty paljon töitä. Nuoret ovat pahasti aliedustettuina kaupunginvaltuustoissa ympäri maan ja muutos lähtee nimenomaan siitä, että puolueissa ymmärretään rohkaista nuoria mukaan, Sazonov sanoo.

Kokoomuksella on kuntavaaleissa kaikkiaan 114 alle 20-vuotiasta ehdokasta. Seuraavaksi tulleella keskustalla alle 20-vuotiaita ehdokkaita on 104 ja kolmanneksi tulleella SDP:llä enää 49. Alle 30-vuotiaita ehdokkaita kokoomuksella on 539 eli 9,4 prosenttia puolueen ehdokasmäärästä. Tämäkin osuus on puolueiden välisessä tarkastelussa parhaimmistoa.

– Seuraavaksi tulee huolehtia siitä, että nuoret saadaan myös äänestämään näissä vaaleissa. Kaupunginvaltuustoissa päätetään jatkossakin muun muassa joukkoliikenteen hinnoittelusta, koulumaailmaan liittyvistä kysymyksistä, harrastusmahdollisuuksista ja monesta muusta jokaisen nuoren arkeen vaikuttavasta asiasta, Sazonov sanoo.

– Nuoret ovat itse parhaita sanomaan, mitä asioita juuri heidän arjessaan tulisi parantaa. Siksi kannustan jokaista nuorta käymään uurnilla ja jokaista puoluetta jakamaan kunnolla vastuuta tuleville nuorisopäättäjilleen.