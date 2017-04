Kokoomusedustajat haluavat hallitukselta vauhditusta positiiviseen rakennemuutokseen puoliväliriihessä

Torstaina julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) asettaman selvitysmiehen raportti, jossa ehdotettiin useita toimenpiteitä rakennemuutokseen reagoimiseksi.

– Varsinais-Suomella on viime aikoina ollut positiivinen ongelma. Elinkeinoelämä on noussut kasvu-uralle, työpaikkoja syntyy ja talous kasvaa. Kasvun pullonkaula onkin tällä hetkellä monessa paikassa osaava työvoima. Samaan aikaan Suomessa on satojatuhansia työttömiä, joten hallituksen pitää varmistaa, että sopivat työntekijät ja työpaikat saadaan kohtaamaan esimerkiksi täydennyskoulutuksen avulla, sanovat Saara-Sofia Sirén ja Anne-Mari Virolainen.

Selvitysmies Jari Jokinen esittää raportissaan erityisesti ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen kehittämistä, jotta yrityksille olisi tarjolla riittävästi osaavaa työvoimaa erityisesti tekniikan alalla.

Raportissa esitetään ammatillisen koulutuksen reformia valmistelevien kasvupilottien tekemistä muun muassa Varsinais-Suomessa, jolla vastattaisiin nopeasti ja etupainotteisesti alueen positiivisen rakennemuutoksen osaajatarpeeseen.

– Raportissa ehdotettu tekniikan alan opiskelijapaikkamäärän lisääminen Turun ammattikorkeakoulussa on erittäin kannatettava ehdotus. Tekniikan alan koulutuspaikkojen aloitusmääriä on nostettava, jotta alueen teknologiaintensiivinen kasvu saa riittävästi menovettä. Lounais-Suomen alueesta tulee tehdä vahva teknologia-alan osaamiskeskittymänä, Sirén ja Virolainen toteavat.

– Kannustamme hallitusta tekemään päätöksiä positiiviseen rakennemuutokseen reagoimisesta nopeasti, jo ensi viikolla järjestettävässä puoliväliriihessä. Yrityksille tulee antaa viesti siitä, että Suomessa on jatkossakin tarjolla riittävästi osaavaa työvoimaa, he sanovat.