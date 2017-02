Timo Heinonen kehittäisi puolustusvoimien nopeaa reagointikykyä

Timo Heinonen toteaa, että reserviläisarmeijan suurin akilleenkantapää on ollut sen hitaus ja viime vuosien tapahtumat maailmalta kertovat tapahtumien nopeammista ja yllättävämmistä tapahtumien kulusta.

– Puolustusvoimien tulee voida reagoida nopeasti yllättäviinkin tapahtumiin, vaikka perinteisenkin sodan mahdollisuus olisi palannut. Terrori-iskut ja myös Ukrainan tapahtumat kertovat kuitenkin siitä, että tapahtumat ovat yllättäviä ja nopeita eikä niillä välttämättä ole selkeää alkua eikä tunnu olevan loppuakaan, toteaa Heinonen.

Valtioneuvoston Puolustusselonteossa esitetään valmiuden parantamiseen ensi vuodesta alkaen 55 miljoonaa euroa. Lisäksi materiaali-investointirahoitusta lisätään kansanedustaja Ilkka Kanervan (kok.) työryhmän esitysten mukaisesti niin, että lisäys on tänä vuonna 80 miljoonaa euroa ja vuoteen 2020 mennessä se nousee 150 miljoonaan.

– On tärkeää huolehtia, että sotilaillamme on ajanmukaiset varusteet, on sitten kyse henkilökohtaisesta aseesta tai laivasta tai lentokoneesta. Nyt sodanajan joukkojen määrää korotetaan nykyisestä 230 000:sta 280 000 sotilaaseen. Myös reservin osaamisesta pidetään huolta pitämällä kertausharjoitusmäärät riittävällä tasolla, sanoo Heinonen.