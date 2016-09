"Hyvinvointivaltion tulevaisuus määräytyy sen pohjalta, nouseeko työllisyys vai ei"

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen on sitä mieltä, että kaikilla päättäjillä on Suomen taloustilanteen kanssa ”peiliin katsomisen paikka” sen osalta, olisiko pitänyt tehdä enemmän.

– Monet uudistukset ovat eri syistä jääneet odottamaan toteutumistaan. Esimerkiksi työmarkkinoiden toiminnan tehostamistarpeet ovat olleet tiedossa jo parikymmentä vuotta, Jokinen totesi eduskunnan budjettia koskeneessa keskustelussa pitämässään kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa.

Jokisen mukaan keskeinen syy Suomen nykyisiin vaikeuksiin on se, ettei negatiivisten shokkien varalle kehitetty uusia kustannuskilpailukykyyn vaikuttavia konsteja, kun rahapolitiikan keinovalikoima supistui.

Hallituksen budjettiesityksen linja on Jokisen mukaan lievästi kiristävä, mutta sopeutusta hieman pidemmälle ajalle jaksottava.

– Maltillinen mutta määrätietoinen tiukan talouden linja on välttämätön, jotta pystymme säilyttämään luottamuksen Suomen kykyyn ja tahtoon hoitaa taloutensa kestävälle pohjalle. Se luottamus on välttämätöntä säilyttää, koska vaihtoehtona on ajautuminen hallitsemattomaan velan kasvuun, Jokinen varoitti.

Sekä kotimaiset että ulkomaiset talouspolitiikan arvioitsijat, kuten esimerkiksi IMF, ovat Jokisen mukaan todenneet hallituksen talouslinjan pääosin oikeaksi.

– Tämä toivottavasti rohkaisee kaikkia hallituspuolueita pitämään kiinni hallitusohjelmassa sovituista tavoitteista. Tämä ei jää ainakaan Kokoomuksesta kiinni, sen voin luvata.

Velanoton riskit

Kalle Jokinen varoitti vähättelemästä velanottoon liittyviä riskejä.

– Sillä on todella paljon väliä, onko velkaa sata, 150 vai esimerkiksi 200 miljardia. Jo nykyisellä velan määrällä vain yhden prosenttiyksikön nousu euroalueen yleisessä korkotasossa tarkoittaisi 320 miljoonan euron lisäystä valtion velanhoitokustannuksiin. Ensi vuonna Suomi maksaa 1,3 miljardia valtionvelan korkoja vuodessa.

Hän muistutti esimerkkinä, että kyse on ulko- ja oikeusministeriön yhteenlaskettujen määrärahojen suuruisesta summasta.

– Velanottoon suruttomasti suhtautuvat voinevat vastata kysymykseen: Jos velanhoitokustannukset vaikkapa kaksinkertaistuvat nykyiseen verrattuna, lakkautetaanko oikeusjärjestelmä ja ulkosuhteet, vai mistä tuollainen lisämeno katetaan, Jokinen kysyi.

Korot eivät kokoomusryhmyrin mukaan tule olemaan alhaalla ikuisesti. Jonain päivänä taso nousee ja edessä ovat todella raskaat valinnat.

– On parempi pitää kustannukset kurissa ja toteuttaa rakenteellisia uudistuksia nyt, kun se on vielä melko kohtuullisin keinoin tehtävissä.

Kokoomuksen linjalla

Kalle Jokisen mukaan hallituksen budjettiesitys toteuttaa Kokoomuksen työlinjaa.

– Nyt tehtävät tuloveronkevennykset ovat luontevaa jatkoa tämän vuoden alusta voimaan tulleelle työtulovähennyksen laajennukselle. Kilpailukykysopimusta täydentävän hallituksen oikeudenmukaisesti kohdentaman lisäkevennyksen ansiosta myös pienituloisen palkansaajan ja eläkeläisen tuloverotus kevenee yhtä paljon.

Jokisen mielestä on tärkeää huolehtia siitä, että verotuksen progressio ei kiristy entisestään.

– Kokoomus haluaa, että lisäansioiden hankkiminen ahkeruudella, itseään kehittämällä ja vaativampiin tehtäviin hakeutumalla on palkitsevaa ja houkuttelevaa.

Jokinen kiitteli myös muun muassa yrittäjävähennystä, maksuperusteista arvonlisäveroa ja kotitalousvähennyksen laajentamista.

– Määrärahapuolella Kokoomuksen eduskuntaryhmä arvostaa erityisesti 90 miljoonan panostusta peruskoulun kehittämiseen ja opettajien täydennyskoulutukseen. Vaikeinakin aikoina on huolehdittava osaamisesta ja mahdollisuuksien tasa-arvosta.

Kalle Jokisen mukaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus määräytyy sen pohjalta, saadaanko työllisyys merkittävästi kohenemaan vai ei.

– 72 prosentin työllisyysasteeseen pääsemiseksi ei ole vielä tehty riittävästi. Kannustan voimakkaasti hallitusta jämäkkyyteen tässä tärkeässä asiassa ja haastan myös työmarkkinaosapuolia ennakkoluulottomuuteen. Nyt pitää heittää lyhytnäköiset arvovalta- ja intressinäkökulmat sivuun ja ajatella isänmaan ja ihmisten parasta.