Kokoomus: Kivihiilen käytöstä luovuttava 2030 mennessä

Kokoomuksen ryhmäpuheen eduskunnassa keskiviikkona Agenda2030:sta pitänyt kansanedustaja Sari Multala totesi, että ohjelman kansallinen toimeenpano rakentuu kahden painopisteen varaan, joissa meillä on eniten kirittävää ja toisaalta mahdollisimman paljon annettavaa muulle maailmalle.

– Nämä kaksi kärkeä ovat hiilineutraalius ja resurssiviisaus, sekä yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja osaaminen.

– Tuoreessa kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on päätetty luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2030 mennessä. Hiilijalanjälkemme suhteutettuna asukaslukuun on valitettavasti edelleen yksi maailman korkeimmista. Hiilineutraali Suomi on tavoite, josta on tosissaan pidettävä kiinni. Energiankulutuksen vähentäminen ja ennen pitkää fossiilisista polttoaineista luopuminen kokonaan ovat ympäristön, ihmisten hyvinvoinnin ja kestävän maailman kannalta välttämättömiä askelia, Multala sanoi.

Hänen mukaansa vastuu lankeaa monella tapaa etenkin suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen harteille.

– Kaupunkisuunnittelu, julkiset hankinnat ja hiilineutraaliutta tavoittelevat suuret kaupungit ovat aivan avainasemassa tehtäessä koko Suomesta hiilineutraalia. Kaupunkien olisi myös hyvä mahdollisimman nopeasti ja tulevaisuutta ennakoiden korvata kivihiili kaukolämmön tuotannossa ympäristöystävällisemmillä ratkaisuilla.