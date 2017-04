Kokoomuksen Kalle Jokinen: Puoliväliriihen päätökset tavoitteiden mukaisia

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen pitää puoliväliriihessä päätettyjä lisäpanostuksia oikeina.

Hallitus päätti nostaa tuntuvasti osaamisen ja turvallisuuden resursseja. Lisäksi hallitus päätti uusista toimista työllisyyden edistämiseksi ja kannustinloukkujen purkamiseksi.

– Kokoomus lähti puoliväliriiheen selkein tavoittein. Taloudenpidon tulee olla kestävällä pohjalla, työllisyyden parantamiseen pitää löytyä uusia keinoja ja panostukset, joita hallitus tekee, tulee suunnata erityisesti osaamisen ja turvallisuuden vahvistamiseksi. Olemme tyytyväisiä, että päätökset ovat tavoitteidemme mukaisia, Jokinen sanoo tiedotteessaan.

Hän nostaa erityisesti esiin panostukset osaamiseen ja turvallisuuteen.

Hallitus päätti kehysriihessä lisätä panostuksia osaamiseen yli 100 miljoonalla eurolla vahvistaen erityisesti tutkimusta, ammatillista koulutusta ja koulutuksen tasa-arvoa. Turvallisuuteen hallitus panostaa yli 80 miljoonaa euroa lisäten erityisesti puolustusvoimien, poliisin ja rajavartiolaitoksen resursseja vastaamaan muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen.

Jokinen on myös tyytyväinen, että työllisyystoimissa päästiin eteenpäin. Yksittäisistä asioista suurimpana hän nostaa esiin varhaiskasvatusmaksujen alentamisen.

– Eteenpäin mentiin, mutta työtä jäi vielä tulevaan. Varhaiskasvatusmaksujen alentamisella on arvioitu olevan noin 4 000 henkilön työllisyysvaikutus, mikä on tärkeä askel kohti hallituksen työllisyystavoitetta. Myös asumistukijärjestelmän remontti otti pienen askeleen eteenpäin. Työlinjaa on syytä jatkaa budjettiriihessä, jossa on sovittu tehtäväksi myös tulevat veroratkaisut, sanoo Jokinen.