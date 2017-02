Kokoomuksen Kalle Jokinen: Sanomme ei kaikille kateusveroille

Kalle Jokisen mukaan kiitosta on tullut jo sekä elinkeinoelämän edustajilta että tavallisilta suomalaisilta harrastajilta.

– Kokoomus ei ollut verosta alun perinkään innostunut. Vene- ja moottoripyöräveron tarkoitus oli pelkästään fiskaalinen, eli kerätä varoja valtiolle. Tällaisten pisteverojen sijasta tarvitsemme ensisijaisesti talouden dynamiikkaa vauhdittavia toimia, hän sanoo.

Hallituksen alkuperäinen tarkoitus oli saattaa verolaki voimaan toukokuun alussa, mutta vero perutaan kaikkien hallituspuolueiden yhteisymmärryksessä.

Jokinen korostaa, että verojen hyötysuhde olisi ollut heikko ja tuottotavoite ei olisi täyttynyt. Veroilla olisi ollut myös negatiivinen vaikutus alojen työllisyyteen ja verokertymään.

– Tätä emme toivo, minkä takia verosta luopuminen on tässä vaiheessa perusteltua, Jokinen sanoo.

Hän korostaa, että Suomen taloudelle ja työllisyydelle on ensiarvoisen tärkeää, että ihmisiä kannustetaan harrastamaan ja hankkimaan niihin liittyviä välineitä ja palveluita, mikä osaltaan edustaa työllisyyden kasvua ja verotuloja.

– Talous- ja työllisyystilanteessamme on syytä nyt painaa kaasukahvaa, ei jarrua. Kokoomus on ollut tällä linjalla jo kauan, sanomme ei kaikille kateusveroille. On hienoa, että muut hallituspuolueet jakavat myös tämän linjan, Jokinen kiittää.