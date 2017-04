Vihreiden ryhmäjohtaja: Anni Sinnemäki ei ollut väärä pormestariehdokas

Helsingin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs kiistää, että apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen (vihr.) valinta puolueen pormestariehdokkaaksi olisi ollut virhe.

– Olisiko se (Sinnemäen vaihto) muuttanut Jan Vapaavuoren joksikin toiseksi? En usko, että kenelläkään muulla ehdokkaalla tulos olisi muuttunut toiseksi, Kivekäs sanoo Verkkouutisille.

Vapaavuori näyttää nousevan (vaali-iltana kello 22.56) Helsingin äänikuninkaaksi ja voittavan Sinnemäen selvästi, jos mittarina käytetään henkilökohtaista äänimäärää.

Kivekkään mukaan kokoomus on taitava tekemään "yhden ihmisen ympärille rakentuvaa kuningaskampanjaa".

– Me emme ole yhtä hyviä, me olemme enemmän demokraattinen liike, joka on moniarvoinen ja jossa on monia ihmisiä jamassa samansuuntaisia asioita.

Kivekkään mukaan kokoomus menestyi myös ison vaalibudjettinsa ansiosta.

– Kampanjassa näkyy raha. Kun katsoo koko sivun ilmoituksia Helsingin Sanomissa, ei meillä tule olemaan koskaan rahaa sellaiseen.

Kokoomus näyttää säilyvän Helsingin suurimpana puolueena. Valtuustoryhmien etukäteen tekemän sopimuksen mukaan suurimman ryhmän pormestariehdokas valitaan pormestariksi. Vapaavuori on kokoomuksen ehdokas. Kivekäs sanoo, että sopimukseen voi luottaa.

Hän ennustaa, että pormestarimalliin siirtyminen muuttaa Helsingin päätöksentekoa pitkänteisempään suuntaan. Päätösvalta säilyy edelleen valtuustolla, jonka sisäiset voimasuhteet määräävät lopullisten päätösten sisällön.

– Paljon riippuu siitä, keitä menee läpi missäkin puolueessa. Ratkaiseva kysymys on, kenet valitaan ryhmien johtajiksi käymään neuvotteluja.

Valtakunnanpolitiikassa vihreät on ollut oppositiossa vuodesta 2014. Kuntavaalien kampanjoinnissa vihreät arvosteli erityisesti hallituksen koulutusleikkauksia.

Onko vihreät unohtanut kokonaan luonnon ja ympäristön puolesta puhumisen?

– Luonnosta olemme puhuneet paljon ja ilmastonmuutos on ollut vahvasti esillä. Se on yksi teemoista, jotka Vapaavuori omaksui meiltä. Vapaavuoren kampanjahan oli enemmän tai vähemmän meiltä kopioitu, Kivekäs sanoo.

Helsingin tulevan päätöksenteon kannalta Vapaavuoren vihreät teemat lupaavat Kivekkään mukaan hyvää.

– Se lupaa hyvää kaupungille, jos täällä on vihreät, järkivihreät ja punavihreät ja sdp-vihreät.