Keskustanuoret haluaa luokkiin kaksi opettajaa

– Olemme tulleet tilanteeseen, jossa sukupolvien erilaiset oppimiskäsitykset ovat törmäyskurssissa. Sen seurauksena opettajat ovat menettäneet kunnioitustaan ja oppilaat eivät koe opiskeluympäristöä mielekkäänä. Opettajat kokevat työnsä kuormittavaksi ja ovat huutaneet apua esimerkiksi opettajan työolobarometrin tuloksissa 2015. Pelkät puheet eivät riitä tilanteen korjaamiseksi, Hilkka Kemppi.

Opettajankoulutuksen uudistamiseen tähtäävä kehittämisohjelma julkaistiin torstaina samaan aikaan kun nettiin ilmestyi oppilaan kuvaama video opettajan hermojen menetyksestä luokkahuoneessa oppilaiden naureskellessa taustalla ilkikurisesti Kärpäsen koulussa Lahdesta.

– Opettajana tiivistän tänään käynnistetyn keskustelun opettajan vallasta yhteen kysymykseen: peruskoulujen opetuskulttuuri elää edelleen 1900-lukua, kun oppilaat ovat puolestaan syntyneet 2000-luvulla. Kouluissa hämmentää sukupolvien kielimuuri, Kemppi toteaa.

Tuoreessa opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa huomiota on kiinnitetty oikeisiin asioihin, eli nuorten opettajien johtajuuden vahvistamiseen sekä tukeen. Kempin mukaan ohjelma ei kuitenkaan vastaa nopeaan tarpeeseen saada luokkahuoneeseen rauha.

– Siksi kahden opettajan samanaikaisopetukseen tulisi siirtyä kiireesti.

Samanaikaisopetus tarkoittaa Kempin mukaan kahden opettajan luokkahuonetta, jossa toinen opettaja joko avustaa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, jossa opettajilla on omat oppilasryhmänsä luokassa tai jossa tuntisuunnitelma on jaettu osiin opettajien kesken tai jossa opettajat puhuvat vapaasti vuorotellen ja opetus on nopeasti limittyvää.