Risto E. J. Penttilä: Yritysjohtajien näkemys työehtosopimusten yleissitovuudesta otettava vakavasti

Kauppakamarien yritysjohtajille teettämässä kyselyssä vastanneista 45 prosenttia on sitä mieltä, että yleissitovuus pitäisi lopettaa ja 50 prosenttia sitä mieltä, että yleissitovuutta pitäisi keventää. Vastanneista 3 prosenttia toteaa, että nykyinen kattavuus on hyvä.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilän mukaan taloudessa on elpymisen merkkejä yritystasolla, mutta ne eivät vielä heijastu yritysjohtajien arvioihin Suomen tulevasta kehityksestä.

– Yritysjohtajien näkemys työehtosopimusten yleissitovuuden poistamisesta tai keventämisestä on syytä ottaa vakavasti, Penttilä painottaa tiedotteessa.

Yritysjohtajien mielipiteet Suomen kehityksestä eivät ole muuttuneet kesän jälkeen. Johtajat antavat arvosanan 7,2 kysymykseen "Onko Suomi menossa oikeaan suuntaan?". Vastaava luku oli kesäkuussa 7,3 ja viime vuoden marraskuussa 6,9.

Vastaajat antavat hallituksen toiminnalle yleisellä tasolla arvosanan 7,1, mikä on sama kuin kesäkuussa. Opposition saama arvosana on edelleen yhtä alhaisella tasolla kuin kahdessa aikaisemmassa kyselyssä. Arvosana oli kesäkuussa 5,4.

Yritysjohtajat antavat hallituksen toiminnalle arvosanan 7,1 asteikolla 4–10. Arvosana on sama kuin kesäkuussa, mutta on tippunut jonkun verran vuoden takaisesta tasosta

Sote- ja aluehallintouudistus saa arvosanan 6,4, mikä on suunnilleen samalla tasolla kuin kesäkuussa. Myös arvio hallituksen veropolitiikasta on pysynyt samana kuin kesäkuussa eli 6,6. Sääntelyn purkamisessa hallituksen saama arvosana on heikentynyt ja on nyt 6,5. Vastaava luku oli kesäkuussa 6,9.

Hallitus on yritysjohtajien mielestä hieman parantanut liikenteen kehittämiseen liittyvää toimintaansa: arvosana on tuoreimmassa kyselyssä 7,2. Kesäkuussa 2016 arvosana oli vastaavalla tasolla ja vuoden 2015 marraskuussa 6,6.

Opposition saama arvosana on edelleen yhtä alhaisella tasolla kuin kahdessa aikaisemmassa kyselyssä. Arvosana on tällä kertaa sama kuin kesäkuussa eli 5,4.Kysely suunnattiin marraskuussa noin 400 yritysjohtajalle eri puolella Suomea, joista 45 prosenttia vastasi kyselyyn.