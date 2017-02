Keskustaedustajat syyttävät viime hallitusta maakuntien kärsimyksistä

Keskustaedustajien mukaan se osoittaa, että valtion työpaikkoja on viimeisinä vuosina hävitetty erityisesti maakuntien toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi suurimmista kaupungeista.

– Kaikki maakunnat kärsivät, kun sinipunapuolueet vihreillä ryyditettynä pääsivät mellastamaan vapaasti hallituksessa viime vaalikaudella. Juha Sipilän keskustahallituksen vastuulla on nyt pelastaa, mitä pelastettavissa on, kansanedustajat Timo V. Korhonen, Elsi Katainen, Antti Kurvinen, Mikko Kärnä ja Juha Pylväs.

Heidän mukaansa selvitysraportti antaa hyvän pohjan työlle keskittämisen pysäyttämiseksi.

– Keskittämiskurssi on käännettävissä, mutta tähän työhön tarvitsemme myös hallituskumppaneidemme tukea.

Keskustan hallintovaliokuntaryhmän mielestä on tärkeää, että julkisten palveluiden tuottamisessa otetaan nykyistä paremmin huomioon digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet. Keskittämisen sijasta digitalisaatiota on käytettävä hajautetun yhteiskunnan rakentamiseen.

– Tulevaisuudessa valtion rekrytoidessa työntekijöitä ministeriöihin ja asiantuntijatehtäviin, on työntekijöille annettava mahdollisuus valita oma sijoituspaikkansa. Työpisteitä on tarjolla koko maassa ja tietoliikenneyhteydet takaavat, että useat työt voidaan hoitaa mistäpäin Suomea tahansa. Alhaisemmilla toimitilakustannuksilla on myös mahdollista saavuttaa säästöjä.

Keskustalaiset esittävä, että asiassa käynnistetään välittömästi ns. vapaavirkamieskokeilu jossain ministeriöissä.