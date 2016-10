Keskustaedustajilta lääkkeitä siirtolaiskriisiin: Merihädässä olevien siirtolaisten kuljettaminen Eurooppaan lopetettava

"On selvää, että nykyisillä lääkkeillä tämä ei ratkea."

Mikko Kärnä ja Juha Pylväs ovat parhaillaan tutustumassa tilanteeseen paikan päällä eduskunnan hallintovaliokunnan kanssa.

– On selvää, että nykyisillä lääkkeillä tämä ei ratkea. Kyse ei myöskään ole pääosin pakolaisuudesta, vaan laittomasta siirtolaisuudesta ja ihmissalakuljettajien miljardibisneksestä, joka näyttää hyödyttävän myös erilaisia vapaaehtoisjärjestöjä, he toteavat.

Edustajien mukaan Välimerioperaation painopiste on siirtynyt Libyan rannikon välittömään läheisyyteen ja he näkevät, että merihädässä olevien siirtolaisten kuljettaminen sieltä Eurooppaan on lopetettava.

– Vaihtoehtoisia maita voisivat olla Marokko tai Tunisia. Näiden maiden kanssa tulisi neuvotella pakolaisleirin perustamisesta niiden maaperälle, jossa turvapaikkaprosessit laitettaisiin vireille. Kaikki ne, jotka eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa, tulisi palauttaa täältä lähtömaihinsa ja jakaa kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat Eurooppaan, Mikko Kärnä ja Juha Pylväs kaavailevat.

Ihmissalakuljettajien toimintaan edustajat puuttuisivat kovin ottein. Heidän mukaansa voimakeinojen käyttäminen on välttämätöntä, mikäli toiminta aiotaan lopettaa.

– YK:n sotilasoperaatio Libyaan näyttää haastavalta toteuttaa, mutta koska Libyassa ei ole toimivaa hallintoa, voitaisiin operaatiota harkita ilman mandaattia. Luontevin toteuttaja olisi Ranska, joka operoi parhaillaan Libyan naapurimaassa Tshadissa. Muukalaislegioonan eliittisotilaat voisivat helposti helikopteri-iskuin tuhota ihmissalakuljettajien veneet, ennen kuin ne saadaan edes vesille, Kärnä ja Pylväs sanovat.

Kansanedustajat vaativat myös tiedottamisen lisäämistä turvallisissa lähtömaissa sekä EU:n sisäistä "Green Card" -järjestelmää, jolla luotaisiin lisää laillisia väyliä työperäiselle siirtolaisuudelle.