Keskusta: SDP:n rikkirepimistä mahdotonta käsittää

– Suomen Pankin mukaan Suomen talous on kääntynyt kasvu-uralle. Ajelehtiminen on päättynyt. Talous kasvaa ja työttömyys alenee. Kipeät päätökset velaksi elämisen lopettamisesta on tehty. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ja maakuntauudistus viedään maaliin. Koko maan voimavarat saadaan käyttöön muun muassa biotaloutta edistämällä, sanoi kansanedustaja Esko Kiviranta keskustan ryhmäpuheessa vuoden 2017 talousarvion palautekeskustelussa eduskunnassa keskiviikkona.

Hän totesi, että ensi vuoden budjetissa parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.

– Yrittäjävähennyksellä ja maksuperusteisella arvonlisäverolla helpotetaan yritysten tilannetta ja edesautetaan ihmisten työllistämistä ja työllistymistä.

Kivirannan mukaan Suomen talouden elpymistä tukee se, että hallitus on kohdentanut omat veronalennuksensa pieni- ja keskituloisille suomalaisille sekä eläkeläisille.

– Nyt kunnostetaan teitä, ratoja ja muita väyliä, aloitetaan isoja liikennehankkeita ja rakennetaan nopeita verkkoyhteyksiä yhteensä lähes kolmella miljardilla eurolla. Nämä urakat elvyttävät Suomen taloutta, työllistävät ja luovat elämisen edellytyksiä koko maahan.

Esko Kiviranta totesi, että käänne parempaan näkyy myös eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Turun ja Rauman telakoilla on tilauskirjat täynnä. Uudenkaupungin autotehdas käy täydellä teholla ja työllistää. Suomen matkailu vetää. Useita biotalouden investointeja on toteutunut ja toteutumassa Itä- ja Pohjois-Suomeen.

"Selviämme vain uudistuksin"

– SDP on ilmoittanut repivänsä sote- ja maakuntauudistuksen rikki. Tätä on mahdotonta käsittää. Nollapisteeseen palaaminen tarkoittaisi ihmisten palvelujen vakavaa vaarantumista, Esko Kiviranta sanoi.

– Huhtikuun kuntavaaleissa suomalaiset päättävät, kumpaa linjaa he tukevat: keskustan vaihtoehtoa, jossa palvelut turvataan vai SDP:n linjaa, jossa tehty työ pannaan päreiksi ja vielä pelotellaan suomalaisia siihen päälle. Näin ei palveluja pelasteta, hän totesi.

Hän muistutti, että Suomi on selviytynyt aina, kun olemme pystyneet uudistuksiin, sopimaan asioista ja tekemään yhteistyötä. Kilpailukykysopimus on osoitus tästä.

– Nyt meiltä kysytään jälleen, kohtaammeko tulevaisuuden yhdessä vai erikseen. Kaikkea vastustamalla ja vastakkainasettelua lietsomalla Suomeen ei saada yhtään työpaikkaa lisää eikä palveluja pelasteta. Keskustan eduskuntaryhmä antaa tukensa uudistuspolitikalle, jolla Suomi tulee kuntoon, Esko Kiviranta sanoi.