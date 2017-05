Kristillisdemokraatit: Suomen on puolustettava vainottuja kristittyjä

– Irakin ja Syyrian vähemmistöjen edustajat ovat tuoneet eri yhteyksissä esille, että he tarvitsevat kansainvälisen yhteisön tukea. Heidän mukaansa on äärimmäisen tärkeää, että kansainvälinen yhteisö tunnustaa meneillään olevan kansanmurhan. Vähemmistöjen tilanteen tunnistaminen ja tunnustaminen olisi tärkeä askel, jotta syylliset saataisiin vastuuseen teoistaan, Peter Östman toteaa.

Lähi-idän maissa elävät eri vähemmistöryhmät ovat viime vuosina ja vuosikymmeninä ajautuneet erittäin ahtaalle monessa maassa. Erityisesti Lähi-idän kristityt yhteisöt ovat joutuneet väkivallan, terrorin ja jopa kansanmurhan kohteeksi.

Pahimmassa tilanteessa ovat viime vuosina olleet kristityt vähemmistöt Egyptissä, Syyriassa ja Irakissa. Varsinkin ääri-islamilainen Isis-järjestö on syyllistynyt järkyttäviin tekoihin kristittyjä kohtaan hallitsemillaan alueilla.

Östman perää hallitukselta toimia.

– Parlamentit eri maissa, kuten Yhdysvalloissa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Liettuassa ovat tuominneet Isisin toimet valloittamiensa alueiden vähemmistöjä kohtaan kansanmurhaksi. Suomella on oma vastuunsa kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Suomen tulee puolustaa ja auttaa vainon ja kansanmurhan kohteeksi joutuneita kansanryhmiä. Ensimmäinen askel on tunnustaa ja tuomita kansanmurhat siellä missä niitä tapahtuu. Toinen askel on toimia sen puolesta, että EU ja YK puuttuvat tilanteeseen, Östman vaatii kysymyksessään.