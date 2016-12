Yhteistyön jatkaminen Naton kanssa on kristillisdemokraattien mukaan luontevaa

– Pohjoismaat, etenkin Ruotsi, ovat meille tärkeitä kumppaneita. Nykyistä hyvää puolustusyhteistyötä tulee jatkaa ja syventää niiltä osin kuin se on järkevää ja mahdollista. Yhteistyön jatkaminen puolustusliitto Naton kanssa on samoin luontevaa, sanoi kansanedustaja Antero Laukkanen kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuorossa valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteosta keskiviikkona eduskunnassa.

– Samalla on selvää, että mahdollinen jäsenyys puolustusliitossa vaatisi laajaa kansallista keskustelua ja yhteisymmärrystä. On todettava, että lähes koko puolustusjärjestelmämme on Nato-yhteensopiva ja meillä on Naton kanssa isäntämaasopimus, hän jatkoi.

Euroopan unioni esitettään selonteossa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisimpänä toimijana.

– Olemme samaa mieltä, Laukkanen totesi.

Kristillisdemokraattien mielestä EU:n tulevaisuus ei kuitenkaan näytä tällä hetkellä niin vakaalta kuin voisi toivoa.

– Brexitin lisäksi EU-vastaisuus on nostanut päätään myös muissa jäsenmaissa. Eurokriisin ja pakolaiskriisin hoito osoittavat kuinka vaikeaa käytännön yhteistyö on kriisitilanteissa. Suomen tulee omalta osaltaan pyrkiä parantamaan yhteistyön edellytyksiä unionin sisällä, mutta samalla meidän ei pidä sinisilmäisesti luottaa EU:n tuomaan turvaan kaikissa tilanteissa, Laukkanen varoitti.

Kristillisdemokraatit myös kiirehtivät ajantasaisen tiedustelulainsäädännön valmistelua hybridiuhkien torjumiseksi, jotta muiden muassa Suojelupoliisi saisi riittävät työkalut tehtävänsä toteuttamiseksi.

Selonteossa todetaan, että hallitsematon maahanmuutto Eurooppaan saattaa tulevina vuosina kasvaa entisestään. Kristillisdemokraattien mielestä tämä on äärimmäisen varovaisesti ilmaistu.

– Niin Afrikan kuin Lähi-idän väestöt ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosikymmeninä ja tulevat lähitulevaisuudessa kasvamaan kiihtyvällä vauhdilla. Väestönkasvu ja siihen liittyvät konfliktit, tulevat johtamaan yhä suurempaan ja hallitsemattomampaan muuttoliikkeeseen Eurooppaan ja myös Suomeen. Suomen tulee omilla toimillaan ja erityisesti EU:n jäsenenä pyrkiä estämään kielteisiä kehityskulkuja, Laukkanen sanoi.

Kristillisdemokraattien mukaan muutoksen keskellä on entistä tärkeämpää huolehtia kansallisesta turvallisuudesta.

– Se vaatii päättäväisyyttä, kansallista yhteisymmärrystä ja rehellisyyttä. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulee perustua rehelliseen arvioon omasta asemasta, toimintakyvystä sekä kansainvälisen yhteistyön tuomasta lisäarvosta turvallisuudellemme, Laukkanen totesi.