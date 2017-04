Kristillisdemokraatit: Hallituksen malli pakkoyhtiöittämisineen pirstaloi palveluketjut

– Kokonaisvastuuta sote-palveluista ei edelleenkään saada saman katon alle. Hallituksen malli pakkoyhtiöittämisineen pirstaloi palveluketjut ja samalla kustannukset karkaavat käsistä, sanoi kansanedustaja Sari Tanus Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheessa välikysymyskeskustelussa hallituksen sote-uudistuksesta eduskunnassa tiistaina.

Tanuksen mukaan pilkkoutuvat hoitoketjut heikentävät nimenomaan runsaasti palveluja tarvitsevien kansalaisten tilannetta ja tuovat myös lisää kustannuksia, kun asiakasta pompotellaan edelleen luukulta toiselle, nyt vain yksityisen ja julkisen palvelutuottajan välillä ja pahimmillaan asiakas putoaa luukkujen väliin.

Iso kysymys on kristillisdemokraattien mukaan tietojärjestelmien toimivuus.

– Mikäli tietojärjestelmät eivät ole kunnossa uudistuksen alkaessa, uudistus ei voi toteutua. Tilanne voi olla jopa hengenvaarallinen paljon palveluja tarvitseville ihmisille. Potilas- ja asiakastietojen on kuljettava saumattomasti ja turvallisesti.

Tanuksen mukaan kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä puolustaa kansalaisten valinnanvapautta ja kannattaa sen asteittaista laajentamista sosiaali- ja terveyspalveluissa.

– Valinnanvapausmalliin tarvitaan kuitenkin merkittäviä muutoksia. Hallituksen nyt esittämät linjaukset valinnanvapauden toteuttamisesta antaisivat liian suuret mahdollisuudet alueellisten yksityisten ja suurten kansainvälisten keskittymien muodostumiselle ja uhkaisivat siten kansalaisten todellista valinnanvapautta.

– Jotta kansalaisten valinnanvapaus voi toteutua, myös pienempien palveluntuottajien, pienten yritysten, järjestöjen ja säätiöiden on voitava jatkaa toimintaansa uudistuksen jälkeen. Tällä hetkellä juuri pienten toimijoiden toimintaedellytysten turvaaminen on uudistuksessa erittäin epävarmalla pohjalla. Jotta kristillisdemokraatit voisivat asettua tukemaan hallituksen sote-mallia, on tämäkin asia korjattava, Tanus linjasi.

Hänen mukaansa valinnanvapausmalli on sote-maakuntauudistuksen heikoin lenkki.

– Suosittelemme kriittistä uudelleenarviointia ja asteittain toteutettavaa, paremmin hallittua sote-maakuntauudistusta. Tämän vuoksi kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä yhtyy esitettyyn epäluottamuslauseeseen, Tanus sanoi.