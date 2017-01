AL: Ammattiosastonsa törkeästä kavalluksesta tuomittu irtisanottiin, vaatii suuria korvauksia

Aamulehti kertoo 52-vuotiaan naisen saaneen marraskuussa Pirkanmaan käräjäoikeudelta kahdeksan kuukauden ehdollisen vankeustuomion törkeästä kavalluksesta.

Oikeuden lainvoimaisen päätöksen mukaan nainen kavalsi Tampereen Toimihenkilöt Pro ry:n varoja noin 33 100 euroa. Hän oli yhdistyksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja.

Nainen työskenteli Tampereen kaupungin taloussihteerinä. Oikeuden päätöksen jälkeen hänet irtisanottiin joulukuussa.

Naisen mielestä irtisanominen on laiton ja hän on toimittanut kaupungille oikaisuvaatimuksen. Hän vaatii muun muassa vähintään kahden vuoden palkkaa tai palkkaa eläkeikään asti, jos hän ei enää työllisty. Tampereen kaupunginhallitus on hylännyt naisen valituksen ja vaatimukset ja katsoo naisen tulleen irtisanotuksi asiallisesta ja painavasta syystä.

Naisen mukaan hänen vapaa-ajallaan tekemiensä rikosten ei tulisi johtaa työsopimuksen irtisanomiseen. Hän katsoo, ettei ole taloussihteerinä ollut asemassa, että olisi voinut tehdä jotain työnantajaa vahingoittavaa. Kaupungin mukaan naisen ja työnantajan välillä ei ole sellaista luottamusta, jota työsuhde edellyttää eikä uudelleensijoittumisen selvittämistä voida edellyttää kohtuudella.