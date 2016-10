Keskustan Mikko Kärnän mielestä vanhustenhuollon hoitajamitoituksia ei saa alentaa

Keskustan kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Mikko Kärnä vaatii, että vanhustenhuollon hoitajamitoitusten alentamisesta on luovuttava.

– Hallituksen sopimille säästöille voidaan etsiä vaihtoehtoisia toteuttamistapoja, joiden avulla valtiontalouden kehyksissä pysytään, Kärnä sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa on selvää, että hoitajamitoitus on kaavamainen tapa katsoa asioita, koska jokaisen vanhuksen hoidon tarve on yksilöllinen.

– Nyt täytyy kehittää kaavamaisen mitoituksen sijaan yksilöllistä mittarointia, jossa hoitajien määrä sekä osaaminen kohdennetaan joustavasti ja yksilöllisesti ihmisen tarpeiden mukaan. Vanhukset ja heidän hoitajansa eivät ole numeroita eikä heitä voida sellaisina käsitellä, Kärnä sanoo.

Valtiontalouden vaikea tilanne vaatii säästöjä, mutta niitä voidaan Kärnän mukaan saavuttaa kehittämällä uusia toimintatapoja mekaanisten laskentamallien sijaan. Kansanedustaja pitää erittäin tärkeänä, että hallitus uudistaa nyt hoidon laatusuosituksia, joiden kautta luodaan vanhuksille parempaa kuntoutusta, hoitoa ja hoivaa.

Kärnän mukaan säästöjä voidaan saavuttaa myös tarkastelemalla sosiaali- ja terveydenhuoltoalan pätevyysvaatimuksia uudelleen.