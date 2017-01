Ilkka Kantola Anne Bernerin saaristoliikenne-esityksestä: Syntyy tilanne, jossa kaikki häviävät

Ilkka Kantolan mukaan vastauksesta käy selväksi, että ministeri Anne Berner aikoo viedä lausuntokierroksella arvostelua kerännyttä kokeiluaan eteenpäin. Ministeri toistaa uskovansa, että hallituksen digitalisaatiokärkihankkeen mukaisesti yhteysalusliikenteen maksullisuus luo mahdollisuuksia kaupallisen kilpailun aloittamiselle.

Kantolan mielestä positiivista ministerin vastauksessa on, että Varsinais-Suomesta muun muassa saaristolaisten ja maakuntaliiton toimesta esitetty huoli ministeriön luonnoksen maksutasosta on osittain kuultu. Vastauksen mukaan on tarkoitus kohtuullistaa paljon yhteysalusta käyttävien maksutaakkaa.

– Käytännössä tämä tarkoittaa saariston vakinaisia asukkaita, joiden elämiselle ja yrittämiselle saaristossa yhteysalusliikenne on elinehto. Saariston elinvoimaisuudelle ja saaristomatkailulle tuhansiin tai jopa kymmeniin tuhansiin nousevat yhteysalusmaksut olisivat olleet kuolonisku, Kantola toteaa.

Oma lukunsa hänen mukaansa on siinä, voiko ministeriön alkuperäisen oletuksen mukaista kaupallista toimintaa syntyä ylipäätään hintatasolla joka pitää saariston vielä elossa?

– Joka tapauksessa kerättävät maksut peittävät vain murto-osan kustannuksista. Olisiko ministerin järkevämpää perua koko esitys? Nyt näyttää syntyvän tilanne, jossa kaikki häviävät. Kaupallinen liikenne saaristossa syntyy jatkossakin sesonkikauden riittävistä markkinoista, Kantola toteaa.