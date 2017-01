Kokoomuksen ryhmäjohtaja: Talouskasvu vaatii tekoja, pelkkä toiveikkuus ei riitä

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kalle Jokinen toivoo hallituskumppaneilta rohkeutta tehdä tarvittavat ratkaisut talouden ja työllisyyden nostamiseksi.

– Pelkkä positiivinen toiveikkuus ei riitä, Jokinen korostaa Verkkouutisten haastattelussa.

Keskustasta on viestitetty kokoomusta optimistisempaa käsitystä talouden kehityksestä. Viimeksi torstaina uusi elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoi suoraan, ettei halua uskoa valtiovarainministeriön noin prosenttiyksikön talouskasvuennusteita lähivuosille. Lintilä kertoi sen sijaan yllättyneensä siitä, "kuinka positiivinen ilmapiiri investointien suhteen tällä hetkellä on".

– Kyllähän tuo Lintilän lausunto oli varsin toiveikas ja positiivinen. Itse olen luottanut aina siihen, mitä näkyy viivan alla. Tällä hetkellä viivan alla näkyy 5,5 miljardia miinusta eli tehtävää hallituksella on vielä paljon, Jokinen painottaa.

Kokoomuksessakin ollaan Jokisen mukaan "totta kai iloisia kaikista positiivisista viesteistä, mitä tulee", mutta samalla on oltava realisti eikä niiden varaan voida jäädä nautiskelemaan.

Ykkösprioriteettina työllisyys

Alkavan vuoden 2017 ykkösprioriteetti on kokoomuksen ryhmäjohtajan mielestä työllisyysasteen nostaminen, koska vain tätä kautta on mahdollista kääntää talous selvästi kasvuun.

– Jos talouskasvu on yhden prosenttiyksikön tuntumassa, se ei riitä rahoittamaan lakisääteisiä palveluja. Tarvitsemme suurempaa kasvua ja sen edellytyksenä on, että yhä useampi ihminen saadaan töihin.

Ratkaisuina työllisyysasteen nostamiseksi on esitetty sosiaaliturvan muuttamista nykyistä kannustavammaksi työntekoon sekä erilaisia joustoja työmarkkinoille. Jokisen mielestä tämänkaltaisia muutoksia tarvitaan ja niitä pohditaan paraikaa muun muassa kokoomuksen kannustinloukkutyöryhmässä.

Jokinen ottaa tässä yhteydessä esiin myös sen, kuinka työttömät ja avoinna olevat työpaikat eivät kohtaa toisiaan:

– Kun katsoo marraskuun työllisyyslukuja, työttömiä työnhakijoita oli 328 000 ja samaan aikaan oli 69 000 työpaikkaa auki. Kyllä tämä kohtaanto-ongelma pitää saada ratkaistua.

Hallitusohjelmasta pidettävä kiinni

Keskustasta viestitetään talousoptimismia ja perussuomalaisten kevättä saattaa hallita puheenjohtajakisa. Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho ilmoitti perjantaina Helsingin Sanomissa asettuvansa todennäköisesti ehdolle puolueen puheenjohtajaksi. Samalla Halla-aho antoi ymmärtää, ettei perussuomalaiset ole pitänyt hallituksessa riittävän tiukasti kiinni omista linjauksistaan.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja ei kuitenkaan usko hallitusyhteistyön eteen tuleviin kompastuskiviin:

– Tähän asti hallitusyhteistyö on ollut hyvää eikä minulla ole syytä lähteä olettamaan, että se heikkenisi. Totta kai jokainen puolue ajattelee myös omilta kannoiltaan asioita, mutta hallitusohjelma on tehty ja siihen on yhdessä sitouduttu. Lähden siitä, että tästä pidetään kiinni.