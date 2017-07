Keskustassa halua korottaa takuueläkettä

Pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkettä on keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kaikkosen mielestä korotettava. Hänen mukaansa vihdoinkin kasvusuunnalla olevan Suomen on pidettävä huolta myös yhteiskunnan heikompiosaisimmista ja työtä heidän asemansa parantamiseksi on tehtävä määrätietoisesti.

– Parasta olisi, jos hallitus voisi sopia tästä jo elokuun budjettiriihessä. Tässä kohtaa pitäisi mielestäni tavoitella 40–50 euron kuukausikorotusta. Sillä olisi merkitystä pienituloisimpien eläkeläisten arkeen, Kaikkonen sanoo tiedotteessaan.

Kun työllisyys paranee, valtiolla on Kaikkosen mielestä entistä paremmat mahdollisuudet huolehtia heikompiosaisista. Pienituloisimpien eläkeläisten lisäksi on hänen mukaansa myös muita taloudellisesti hyvin ahtaalla olevia väestöryhmiä, joita on jatkossa huomioitava.

– Hallitus on tällä vaalikaudella jo korottanut takuueläkettä, mutta taso ei ole vielä riittävä. Liian moni mummo ja vaari joutuu miettimään, riittääkö raha ruokaan ja lääkkeisiin.

Kaikkosen mukaan eläkeläisköyhyys on yksi hälyttävimmistä epäkohdista hyvinvointiyhteiskunnassa.

– Takuueläkkeen korottaminen on yksi niistä ratkaisuista, joilla eläkeläisköyhyyteen voidaan puuttua.