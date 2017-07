Keskustan Antti Kaikkonen: Perhevapaauudistuksen valmistelu käyntiin

– Sipilän hallituksen olisi hyvä mahdollisimman pian sopia sekä perhevapaajärjestelmän laajan uudistuksen valmistelun aloittamisesta, että tällä vaalikaudella toteutettavista pienemmistä uudistuksista perhe-etuuksiin. Luonteva paikka tälle olisi elokuun budjettiriihi, sanoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen puolueen välittämässä tiedotteessa.

Kaikkosen mukaan perhevapaajärjestelmä on uudistettava perheiden tarpeista ja lapsen edusta käsin.

– Uudistukset eivät voi tapahtua vain työelämän tarpeiden näkökulmasta. Uudistusten pitää myös tukea nykyistä paremmin isien osallistumista lastenhoitoon ja näin edistää tasa-arvoa.

– Perhevapaiden laaja uudistus ja sen rahoitusmalli on valmisteltava huolella, koska sen vaikutukset perheiden arkeen ovat merkittäviä. Valmistelua varten on perustettava laajapohjainen työryhmä. Uudistuksessa on kuultava myös perhetutkijoita ja erilaisia perheitä. Uudistuksen valmistelun aloittamisesta on päätettävä nyt, jotta valmistelutyön pohjalta voidaan toteuttaa laaja perhevapaauudistus tulevalla vaalikaudella.

Kaikkosen mielestä työmarkkinajärjestöjen osallistuminen valmisteluun on välttämätöntä, koska ansiosidonnaisten perhe-etuuksien rahoitus tulee valtaosin työntekijöiltä ja työnantajilta.

– Perhevapaajärjestelmä vaikuttaa merkittävästi työn ja perheen yhteensovittamiseen. Työelämää on välttämätöntä uudistaa niin, että ”on-off” –kulttuurin sijaan yhä useampi pienen lapsen vanhempi voisi tehdä halutessaan osa-aikatyötä.

– Perhevapaauudistuksen valmistelussa on huomioitava perheiden muuttunut arki ja monimuotoiset perheet. Vanhempainvapaiden käytön ja lapsen kasvun tukemisen pitää olla mahdollista jokaiselle vanhemmalle. Yksinhuoltajat, erillään asuvat vanhemmat, suurperheet, uusperheet - jokaisessa perheessä tarvitaan aiempaa enemmän joustavuutta perhevapaiden käyttöön.