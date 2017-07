Kai Mykkänen: Meillä on ilmeinen tarve vauhdittaa loikkaa sähköautoihin

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) perustelee Facebookissa eilistä kokoomuksen avausta sähköautojen latauspisteiden saamisesta valtateiden huoltoasemille. Mykkäsen jakamassa Helsingin Sanomien jutussa hän esittää, että "Suomi voisi olla se maa, joka ensimmäisenä harppaisi tässä pikalatausverkostossa eteenpäin niin, että valtateiden varrella sijaitsevilla huoltoasemilla olisi velvoite tarjota aina pikalataus”.

Mykkäsen mukaan ekonomistina hän suosisi haittojen vähentämiseen ensisijaisesti niiden hinnoittelua, jonka jälkeen markkinat voisivat valita ratkaisut. Hinnoittelulla viitataan vastaavassa yhteydessä yleensä erityisesti verotukseen, jolla voidaan suosia puhtaampia vaihtoehtoja ympäristöä enemmän kuormittavien kustannuksella.

Mykkänen listaa neljä perustetta, jotka kuitenkin vaikeuttavat pelkän hinnoittelun ja markkinamekanismin käyttöä, kun siirtymistä sähköautoihin pyritään nopeuttamaan:

– Meillä on ilmeinen tarve vauhdittaa loikkaa sähköautoihin, jotta saamme liikenteen päästöt puolittumaan ja laskemaan edelleen 2030 jälkeen

– Meillä ei ole varaa yhtä tuntuviin sähköauton hankintatukiin kuin Norjassa

– Yleisin selitys tutuilta miksi ei "vielä" hankkisi sähköautoa on, että kun mökkimatkat, kalareissut tms.

– Käsissä on tietynlainen muna-kana ongelma pikalatausverkoston ja sähköautojen yleistymisen välillä.

Tänä vuoksi valtateiden varsien huoltoasemille asetettava velvoite tietyn siirtymäajan jälkeen tarjota pikalatausta olisi Mykkäsen mielestä kustannuksiltaan maltillinen tapa poistaa keskeinen henkinen ja todellinen pullonkaula sähköautoilun yleistymisen tieltä.

– Me olemme esittäneet ajatusta harkittavaksi osana liikenneministeri Anne Bernerin johtaman parlamentaarisen liikennetyöryhmän työtä. Sen on määrä jättää päästöjen vähentämistoimia koskeva väliraporttinsa elokuussa. Siltä pohjalta on määrä tehdä virallisia päätöksiä ja esityksiä eduskunnalle syksyn budjettiriihessä, Mykkänen sanoo.