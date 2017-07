IL: Jyrki Katainen pitää syytöksiä perustuslakihaasteiden pimittämisestä yllättävinä

Oikeustieteen emeritusprofessori Kaarlo Tuori syytti Ilta-Sanomien haastattelussa keskiviikkona Jyrki Kataisen johtamaa vuosina 2011–2014 istunutta hallitusta perustuslakiongelmien pimittämisestä.

– Nykyinen hallitus on rehellisempi kuin edellinen, Jyrki Kataisen hallitus. Se pimitti tietoisesti perustuslakiin liittyviä ongelmia kunta- ja sote-uudistuksissa, Tuori sanoi IS:lle.

Nykyisin Euroopan komission varapuheenjohtajana toimiva Katainen pitää Tuorin syytöksiä yllättävinä Iltalehdelle antamassaan haastattelussa. Katainen sanoo, ettei tiedä, mihin Tuori syytöksillään viittaa.

– Kuulin tästä, tämä on todella yllättävää. Aika paljonhan se on sanottu, Katainen sanoo IL:lle.

– Perustuslain kanssa me jouduttiin taistelemaan kuntauudistuksen yhteydessä koko ajan. Mutta paha sanoa, että on pimitetty, se on aika kovasti sanottu. Minulla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä Tuori mahtaa tarkoittaa.